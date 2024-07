Karine Jean-Pierre se retracta y ahora dice que Joe Biden sí fue evaluado por un neurólogo especializado en Parkinson

Publicado por Verónica Silveri Pazos Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-11T16:42:21.000Z"}

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, admitió -después de haber dicho lo contrario- que el presidente Biden sí había sido evaluado por el neurólogo Kevin Cannard - médico especialista en la enfermedad de Parkinson- el 17 pasado de enero.

La aclaración sale a la luz sólo un día después de que Jean-Pierre sostuviera una acalorada discusión con un periodista que señaló que la prensa estaba "enfadada" con ella por ofrecer información falsa sobre si se había evaluado médicamente al presidente. En palabras de la secretaria:

"Debido a que la fecha no se mencionó en la pregunta, quiero dejar claro que la reunión del 17 de enero entre el Dr. O'Connor y el Dr. Cannard fue para el examen físico del presidente (...) Fue una de las tres veces que el presidente ha visto al Dr. Cannard, cada vez para su examen físico. Los hallazgos de cada examen se han dado a conocer al público.

En VOZ reseñamos todas las ocasiones en las que Jean-Pierre fue confrontada la semana pasada por la información relacionada al doctor Cannard. Pero siempre se negó a responder con claridad y eludió las preguntas sobre las visitas del experto en Parkinson.

"El presidente ha visto a un neurólogo tres veces, como parte de una revisión anual, como le hemos dicho", dijo Jean-Pierre durante la rueda de prensa rutinaria.

Las visitas públicas de Cannard

El corresponsal en la Casa Blanca de CBS, Ed O'Keefe, fue incisivo en ese momento, y la secretaria, alterada, le exigía respeto, pero no terminaba de hablar sobre las visitas del doctor Cannard.

"Cada vez que tiene una revisión, tiene que ver a un neurólogo. Eso es contestar a tu pregunta. Sí, eso es responder. Me estás preguntando... Te dije, Ed, que por razones de seguridad no podemos compartir nombres. No voy a compartir nombres. Es por razones de seguridad. No lo voy a hacer, no importa cuánto me presiones", dijo Jean-Pierre sobre el doctor Cannard.

No obstante, la información de las visitas de Cannard ya es pública y en sus páginas de internet, el doctor aclara que es médico de la Casa Blanca.

Ocho veces en ocho meses



El New York Times reportó por primera vez que un experto en la enfermedad de Parkinson del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed visitó la Casa Blanca ocho veces, desde el verano pasado. Al ser confrontada al respecto, la portavoz del presidente Joe Biden eludió la pregunta.

"El experto, el doctor Kevin Cannard, es un neurólogo especializado en trastornos del movimiento que recientemente ha publicado un artículo sobre el Parkinson. Los registros, publicados por la Casa Blanca, documentan visitas desde julio del 2023 hasta marzo de este año. Las visitas más recientes, si las ha habido, no se harían públicas hasta más adelante, según la política de divulgación de la Casa Blanca", se lee en el New York Times.

En ese momento, no quedó claro si las visitas que el doctor Cannard hizo fueron para consultas con el presidente Biden. Según los registros, el doctor también visitó la Casa Blanca entre el 2012 y el 2016, durante el segundo período de Barack Obama, cuando Biden era vicepresidente.

En una declaración a la prensa, un vocero de la Casa Blanca, Andrew Bates, sin referirse en específico al doctor Cannard, dijo que "una gran variedad de especialistas del sistema Walter Reed visita el complejo de la Casa Blanca para tratar a los miles del personal militar que trabaja".

Bates también dijo que un neurólogo revisa al presidente Biden anualmente y no ha visto señales de Parkinson. No obstante, el vocero se negó a dar nombres de los neurólogos y tampoco precisó las fechas en la que supuestamente Biden habría sido revisado. "No ha habido más visitas neurológicas".

El doctor Kevin O'Connor admite la realidad

Fue el mismo doctor de Joe Biden, Kevin O'Connor, quien publicó una carta explicando que un experto en Parkinson había visitado la Casa Blanca.

En su carta, el doctor O'Connor aclaró que el doctor Cannard, el experto en Parkinson, es de hecho, el neurólogo que ha examinado al presidente Biden, y "sus hallazgos se han hecho públicos cada vez que yo he divulgado los resultados".

"El presidente Biden no ha visto a un neurólogo fuera de su revisión anual", sostuvo O'Connor en la carta.