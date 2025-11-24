Una oleada de retiradas de congresistas prepara el terreno para las reñidas midterms de 2026

Publicado por Nicholas Ballasy 24 de noviembre, 2025

Una ola de retiradas en el Congreso ha sentado las bases para unas midterms en 2026 de alto riesgo que decidirán qué partido controlará la Cámara de Representantes y el Senado durante los dos últimos años del mandato del presidente Donald Trump.

Hay 38 miembros de la Cámara y 8 senadores que no buscan la reelección hasta ahora.

Más republicanos que demócratas están abandonando la Cámara de Representantes mientras ambos partidos luchan por el control de la Cámara. Hasta ahora, 16 demócratas y 23 republicanos se retiran.

En el Senado, cuatro demócratas y cuatro republicanos se retiran. Los republicanos controlan actualmente el Senado con 53 escaños, frente a los 47 de los demócratas, que incluyen a dos independientes que forman grupo con ellos.

Entre las bajas se encuentra la del senador republicano Mitch McConnell, que recientemente abandonó su puesto de líder, así como la del senador demócrata Dick Durbin.

La senadora Jeanne Shaheen (demócrata de New Hampshire), el senador Gary Peters (demócrata de Michigan) y la senadora Tina Smith (demócrata de Minnesota) también se marchan, por lo que habrá que seguir de cerca el desarrollo de estas competitivas carreras senatoriales.

Los senadores republicanos Joni Ernst, de Iowa, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, tampoco se presentan a la reelección, mientras que Tommy Tuberville, de Alabama, es candidato a gobernador.

En la Cámara de Representantes, los nombres más destacados son los de la expresidente Nancy Pelosi (demócrata de California), la representante Jan Schakowsky (demócrata de Illinois) y el representante Michael McCaul (republicano de Texas).

Varias contiendas competitivas en la Cámara de Representantes se están desarrollando como resultado de otras jubilaciones.

El congresista David Schweikert (Republicano de Arizona) se retira y se presenta como candidato a gobernador, y la carrera por su escaño se considera un cara o cruz, según Cook Political Report.

El representante Jared Golden (demócrata de Maine) se jubila en un distrito de tendencia republicana, por lo que será una carrera competitiva.

El representante John James (republicano de Michigan) se retira para presentarse a gobernador. Su escaño está calificado como "puramente republicano" por Cook Political Report.

La diputada Angie Craig (Demócrata de Minnesota) abandona la Cámara de Representantes para presentarse al Senado, lo que crea un dilema en el segundo distrito.

La redistribución de distritos también podría tener un impacto significativo en el control de la Cámara en las midterms de 2026, dado que el Partido Republicano tiene actualmente la mayoría en la cámara por 7 escaños - 219 frente a los 213 escaños de los demócratas.

Hasta la fecha, seis estados han aprobado nuevos mapas electorales. En Virginia se está llevando a cabo un proceso de restricción.

California aprobó un nuevo mapa electoral que podría ayudar a los demócratas a ganar 5 escaños, mientras que Texas aprobó un nuevo mapa que podría dar lugar a 5 escaños adicionales para el Partido Republicano en la Cámara de Representantes.

Una comisión bipartidista en Ohio aprobó una redistribución de distritos que podría dar al GOP dos escaños más.

Los esfuerzos de redistribución de distritos electorales en Carolina del Norte y Missouri podrían otorgar al Partido Republicano un escaño adicional en la Cámara de Representantes en cada estado en comparación con las cifras actuales.

En Utah, los demócratas podrían ganar un escaño debido a la redistribución de distritos.

A medida que se acercan las midterms de 2026, todas las miradas se centrarán en estas contiendas por los escaños vacantes. El creciente número de jubilaciones podría convertir a 2026 en una de las elecciones intermedias más impredecibles de la historia reciente, con el potencial de remodelar el equilibrio de poder en el Capitolio.

