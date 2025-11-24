El DOGE se disuelve antes de tiempo y sus principales funcionarios asumen nuevos cargos en la Administración Trump

Publicado por Luis Francisco Orozco 23 de noviembre, 2025

La agencia de noticias Reuters reveló este domingo que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) se disolvió ocho meses antes del final de su mandato, en lo que representa el punto y final de una iniciativa que el presidente Donald Trump había ejecutado para materializar su promesa de reducir el tamaño del gobierno y solucionar el problema del gasto del Estado. El director de la Oficina de Administración de Personal, Scott Kupor, le dijo a Reuters sobre el DOGE que “Eso no existe”, añadiendo que la agencia ha dejado de ser una “entidad centralizada” y explicando que la oficina de recursos humanos del gobierno federal (OPM) ha asumido buena parte de las funciones del departamento.

En su primer día en el cargo, Trump prohibió a las agencias federales contratar nuevos empleados, con excepciones para cargos considerados necesarios para hacer cumplir las leyes de inmigración y proteger la seguridad pública. Posteriormente dijo que los representantes de DOGE debían aprobar cualquier otra excepción, agregando que las agencias debían contratar “no más de un empleado por cada cuatro” que renunciaran. Sobre este hecho, Kupor le comentó a la agencia de noticias que “Ya no existe un objetivo de reducciones”.

Varios de los miembros más importantes del DOGE cambiaron de cargo

De acuerdo con lo revelado por Reuters, el cual no reveló la fecha exacta en la que el departamento fue disuelto, el personal del DOGE ha venido asumiendo otros cargos en la Administración Trump en los últimos tiempos, siendo el caso más destacable el del cofundador de Airbnb Joe Gebbia, quien pasó de formar parte de la agencia a ser el nuevo encargado del National Design Studio, el cual es un nuevo organismo cuya función es embellecer los sitios web del Gobierno de los Estados Unidos.

El medio también destacó el caso de Zachary Tell, quien pasó de ser uno de los miembros del DOGE que contaba con total acceso a los sistemas de salud del gobierno para convertirse eventualmente en el director de tecnología del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Asimismo, Reuters señaló el caso de Jeremy Lewin, quien ayudó desde el DOGE a desmantelar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y ahora supervisa la asistencia exterior en el Departamento de Estado. De igual forma, la agencia de noticias destacó la forma en que Rachel Riley contaba con un cargo similar al de Tell y terminó convirtiéndose poco tiempo más tarde en la jefa de la Oficina de Investigación Naval.