Trump dice que los aranceles salvaron al país mientras la Corte Suprema decide si los elimina

22 de noviembre, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este sábado los aranceles como un factor clave en la recuperación económica del país, en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, cuando la Corte Suprema se encuentra en proceso de deliberar sobre la legalidad de estas medidas comerciales.

El republicano, en su plataforma de Truth Social señaló:

"Estamos recibiendo billones de dólares en aranceles e inversiones extranjeras debido a los aranceles. He detenido cinco de las ocho guerras directamente debido a la amenaza de aranceles si no dejan de luchar o, mejor aún, si comienzan. Casi no hay inflación, y es la peor en la historia de Estados Unidos bajo el soñoliento Joe Biden. La bolsa acaba de alcanzar un máximo histórico por 48.ª vez en nueve meses. A Leonard Leo, Koch y a todos los países y canallas que han estafado a Estados Unidos durante años con sus propios aranceles: no tenemos un sistema judicial que les permita seguir destruyendo nuestro país. Estados Unidos es el país más rico, fuerte y respetado que jamás haya existido. El 5 de noviembre y los aranceles son las razones. ¡Gracias por su atención! Presidente DJT".

El mensaje de Trump llega en un momento crítico, apenas dos semanas después de los argumentos orales presentados el 5 de noviembre ante la Corte Suprema en un caso que cuestiona si el presidente excedió su autoridad al imponer aranceles amplios bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA).

Esta ley, diseñada para emergencias, permite al Ejecutivo regular transacciones económicas, pero críticos argumentan que no autoriza impuestos comerciales unilaterales, un poder reservado constitucionalmente al Congreso.

Recaudación récord



Bajo la determinación de aranceles de la Administración Trump, el país ha recaudado unos 195.000 millones de dólares en ingresos por aranceles hasta septiembre, con proyecciones de hasta 2,8 billones en la próxima década, según estimaciones del Comité para un Presupuesto Federal Responsable.

Adicionalmente, funcionarios, como el secretario Scott Bessent, del Departamento del Tesoro, han advertido que invalidar los aranceles podría provocar riesgos de represalias comerciales, interrupciones en negociaciones con aliados como Japón y la Unión Europea, y un impacto económico considerable.