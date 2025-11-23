Alerta hispanos: los votantes latinos se alejan masivamente de Trump un año después de las elecciones

Publicado por Israel Duro 23 de noviembre, 2025

Lo que venía siendo un goteo ha terminado por convertirse en un tsunami que ha acabado con la "luna de miel" que vivía Donald Trump con los votantes hispanos, clave en su triunfo de las elecciones de hace poco más de un año. Los últimos sondeos indican un desencanto masivo de los latinos con el presidente, ratificado en las elecciones del pasado 4 de noviembre, donde los miembros del segundo grupo étnico más grande del país apoyaron mayoritariamente a candidatos demócratas en una noche horrible para los republicanos.

Hace poco más de doce meses, la economía y la seguridad de la frontera fueron los dos grandes asuntos que hicieron a los hispanos, en especial a los hombres, depositar sus papeletas con el nombre de Trump en las hombres. Irónicamente, hoy es de nuevo la economía la causa del hundimiento de la popularidad y la aprobación al trabajo del presidente entre los miembros de esta comunidad.

The Economist / YouGov: los hispanos, más críticos con Trump que la media

La última encuesta hasta la fecha, la de The Economist / You Gov, publicada el día 17 de noviembre, indica que la aprobación de los hispanos al trabajo de Trump se encuentra en el 39%, con un respaldo "fuerte" de un 20% de ellos.

La aprobación media se encuentra en el 40%, según este sondeo, pero contando con que apenas un 7% de los votantes negros da el visto bueno al trabajo del presidente, mientras que los blancos se muestran satisfechos en un 48%.

La desaprobación también es superior a la media entre los hispanos, (58%, frente al 56%). Las políticas peor valoradas por los latinos son las referidas la inmigración (un 60% de descontento, frente a un 37% que respalda sus medidas) y la economía y los trabajos (55% de desaprobación frente al 40% de aprobación).

CNN: apenas el 20% de los hispanos sigue apoyando a Trump

Si las cifras son malas, las de la CNN son aún más demoledoras. De acuerdo al sondeo de la emisora de televisión, apenas un 20% de los hispanos aprueba a Donald Trump un año después de las elecciones. Una caída de 21 puntos respecto a su valoración en febrero, recién investido presidente.

Además, la encuesta también destaca que los latinos se sienten especialmente afectados negativamente por las medidas del Ejecutivo republicano. Así, para el 54% considera que la marcha de la economía y el coste de la vida son los temas más más importantes (frente al 47% de media).

En este sentido, su percepción sobre la situación económica del país con Trump es abrumadoramente negativa, con un 81% calificándola como "algo o muy pobre". Además, un 75% de los votantes hispanos (frente al 61% de media) considera que su situación económica ha empeorado con el regreso del republicano a la Casa Blanca.

También Equis, encuestadora experta en asuntos latinos, ya venía apuntando la pérdida de votantes de Trump entre los hispanos. En su "pulso latino" de octubre una encuesta a 2000 votantes latinos registrados, llevada a cabo entre el 15 y el 29 de octubre- "la valoración de Trump entre los votantes latinos estaba en 36-59 (-23). Alrededor del 19 % de sus seguidores expresaron su decepción (14 %) o su arrepentimiento absoluto (6 %) por haber votado por él, y el 13 % de ellos manifestaron su posible abandono del bando republicano en 2026".

Las elecciones del 4N, amarga constatación de estas cifras

El problema es que estos resultados se vieron refrendados en las urnas el pasado 4N, resultando el voto latino clave para las victorias demócratas en las principales plazas en juego.

De acuerdo con los sondeos a pie de urna de distintos encuestadores, los votantes latinos que participaron en las elecciones se mostraron mucho más favorables al partido Demócrata. Por ejemplo, CNN apunta al 56% en California y Virginia y 71% en New Jersey.

Según la cadena de televisión, un 24% de los latinos que dijeron haber votado a Trump en 2024 votaron por el proyecto de gerrymanderismo de Gavin Newsom y un 18% dio su papeleta a la candidata del Partido Azul Mikie Sherrill.

Unas cifras notablemente más altas que la media entre todos los votantes de Trump en 2024 que cambiaron el sentido de su voto el 4N: 12% en California y el 7% en New Jersey.

The New York Times subrayó que "Nueve de los diez municipios que más se inclinaron hacia los demócratas entre 2024 y 2025 tenían una población hispana de al menos el 60 %". Además, en algunas zonas de NJ, el cambio de sentido del voto hispano había superado el 50% respecto a 2024.

Equis: el 4N demuestra que el alejamiento hispano "no era un espejismo"

Por su parte, Equis presentó el pasado 17 de noviembre su análisis de los resultados electorales entre los hispanos del 4N. Su conclusión refuerza que Trump y los republicanos tienen trabajo por delante para recuperar a esta importante parte de la sociedad.

"El 4 de noviembre, un año después de que Trump y los republicanos obtuvieran importantes avances entre los votantes latinos de todo el país, los demócratas recuperaron parte del apoyo entre los latinos en elecciones clave. El descontento que los votantes latinos han expresado en las encuestas a lo largo del año no era un espejismo, sino que se reflejó en las urnas".

De acuerdo con los datos de Equis, "en la carrera por la gobernación de Nueva Jersey, la primera medida clara del apoyo latino desde 2024, los votos en las zonas con alta densidad hispana se parecieron más a los de 2021 que a los de 2024. Esto es un primer indicio de que el mejor punto de comparación para el apoyo latino en las elecciones intermedias de 2026 podría ser 2022, y no 2024: más alto para los demócratas que el pico republicano del año pasado, pero sin llegar aún a los máximos demócratas anteriores a Biden".

La batalla por el voto latino en las midterms está abierta, a pesar de estos números Equis concluye, que, a pesar de que los demócratas parten con una ventaja clara sobre los candidatos republicanos de cara a las midterms entre los hispanos, la batalla está lejos de estar decidida:

​"Sin embargo, esto no significa que las ganancias de Trump se hayan borrado por completo, ni que el Partido Republicano no pueda seguir mostrando su fuerza entre los latinos. Tampoco varían mucho de mes a mes las actitudes hacia la administración Trump entre los votantes latinos, a pesar de los nuevos acontecimientos; el partidismo sigue predominando. El análisis de Equis muestra que alrededor del 11 % de los votantes hispanos en esos distritos siguen siendo verdaderos votantes indecisos y hasta un 30 % siguen abiertos a la persuasión. Y la percepción de ambos partidos se ha mantenido relativamente estable desde principios de año.

​A pesar del descontento con la administración Trump, los demócratas no han logrado mejorar su popularidad entre los latinos (45 % a favor/45 % en contra) en los últimos tres meses. Y la valoración del Partido Republicano se ha mantenido relativamente estable en 39/53. Ambos partidos siguen teniendo un margen de crecimiento significativo entre los votantes latinos, especialmente en lo que se refiere a abordar el coste de la vida y luchar por los estadounidenses trabajadores".



