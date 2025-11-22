Marjorie Taylor Greene renuncia a su escaño en la Cámara tras su enfrentamiento con Trump por el caso Epstein

Publicado por Luis Francisco Orozco 21 de noviembre, 2025

La representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, anunció este viernes que renunciará a su escaño en la Cámara de Representantes, siendo el próximo 5 de enero su último día oficial en el cargo. “Tengo demasiado amor propio y dignidad, amo demasiado a mi familia y no quiero que mi querido distrito tenga que soportar una primaria hiriente y llena de odio contra mí por parte del presidente por el que todos luchamos, solo para luchar y ganar mi elección mientras los republicanos probablemente perderán las elecciones de medio mandato”, escribió Greene en su comunicado.

“Y, a su vez, se espera que defienda al presidente contra un juicio político después de que él arrojó con odio decenas de millones de dólares en mi contra e intentó destruirme. Todo es tan absurdo y completamente poco serio. Me niego a ser una ‘esposa maltratada’ que espera que todo desaparezca y mejore”, añadió la representante de Georgia, quien anunció su sorpresiva decisión no solamente a través de un comunicado sino también a través de un video publicado en su cuenta de X.

El anuncio de Greene se produce poco después de una dramática ruptura con el presidente Donald Trump, de quien era una de sus máximas partidarias en el Congreso. Según comentó la representante de Georgia en su video, este hecho fue sumamente influyente en su decisión de dar un paso al costado, sin importar que se encontrase en la mitad de su tercer mandato y en un contexto en el que los republicanos cuentan con mayoría en la Cámara de Representantes.

Greene ha llegado a criticar duramente al mandatario republicano por, según ella, no mostrar mayor interés en que su administración desclasificara los archivos correspondientes a las investigaciones del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. Asimismo, Greene ha criticado a Trump por priorizar reuniones con líderes de otros países en lugar de prestarle atención a las necesidades de los estadounidenses. La congresista incluso llegó a comentar durante una entrevista con el periodista Tucker Carlson que apoyaba al recientemente elegido alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani, en su idea de no viajar a Israel y quedarse en su ciudad para velar por los intereses de los neoyorquinos.