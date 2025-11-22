El secretario de Transporte anuncia una millonaria inversión para distribuir 2.400 autobuses a todo el país

Publicado por Joaquín Núñez 21 de noviembre, 2025

Sean Duffy, secretario de Transporte, anunció una millonaria inversión para llevar 2.400 autobuses a todo el país. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Transporte, la inversión alcanza 165 proyectos de transporte público en 45 estados y Washington DC.

En concreto, la financiación es para el Programa de Subvenciones para Autobuses e Instalaciones de Autobuses y el Programa de Subvenciones para Vehículos de Bajas o Nulas Emisiones. Según el citado comunicado, la iniciativa busca "modernizar la infraestructura de autobuses de Estados Unidos, reducir la congestión del tráfico y facilitar que las personas viajen de forma más eficiente y asequible".

En conjunto, ambas líneas de financiación combinadas representan una oportunidad total de 1.500 millones de dólares para el año fiscal 2025.

"La puesta en marcha de una infraestructura de autobuses nueva y mejorada es otro ejemplo más de cómo Estados Unidos está reconstruyéndose bajo la presidencia de Trump. Ya sea para ir a la iglesia, al colegio o al trabajo, cada vez más personas utilizan el autobús como medio de transporte público", expresó el secretario de Transporte.

"Con estas subvenciones, miles de autobuses nuevos saldrán a la carretera y se mejorará la infraestructura, lo que hará que el transporte público sea más eficiente, asequible y seguro para las familias estadounidenses", añadió.

En la misma línea se expresó Marc Molinaro, excongresista y actual director de la de la Administración Federal de Tránsito: "Los autobuses de transporte público prestan un servicio vital a millones de estadounidenses cada día. Estas subvenciones fortalecerán las conexiones entre las comunidades, mejorarán la seguridad y la fiabilidad de los autobuses y optimizarán la movilidad y la calidad de vida de los pasajeros".

Entre los proyectos seleccionados están los del Departamento de Transporte de Iowa (48 millones de dólares), la Autoridad de Tránsito de Hillsborough en Florida (32 millones) y Autoridad Metropolitana de Tránsito del Condado de Harris en Texas (101 millones).