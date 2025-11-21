Estas son las nuevas tarifas de USCIS para el proceso de inmigración a partir del 2026

Publicado por Agustina Blanco 21 de noviembre, 2025

El Servicio Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) hizo público este viernes un ajuste en ciertas tarifas relacionadas con los procesos de inmigración, que pasará a ser efectivo a partir del 1 de enero de 2026.

Este incremento, que responde directamente a la inflación acumulada en un año (entre julio de 2024 y julio de 2025), se implementa conforme a las disposiciones de la Ley H.R. 1 (Big Beautiful Bill), aprobada por el Congreso en julio.

El anuncio oficial se publicó el 22 de julio de 2025 en el Registro Federal, donde USCIS detalla cómo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) procederá con estos cambios anuales en años fiscales subsiguientes.

El anuncio señala también que para cualquier solicitud de beneficios que lleve matasellos postal a partir del 1 de enero de 2026, los solicitantes deberán incluir las nuevas tarifas correspondientes, según el tipo de formulario utilizado.

Estos ajustes buscan alinear las tarifas con el costo de vida actual, afectando principalmente formularios vinculados a autorizaciones de empleo, protección temporal y solicitudes relacionadas con asilo y parole y establece tarifas específicas para diversos formularios, beneficios, estatus, peticiones, solicitudes y trámites, todos relacionados con la inmigración, gestionados por múltiples agencias gubernamentales.

Las nuevas tarifas para el 2026



Tarifa anual de solicitud de asilo (actualmente suspendida por orden judicial) pasará de $100 a $102.

Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - EAD inicial para solicitante de asilo pasará de $550 a $560

Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - Permiso inicial de trabajo por parole, pasará de $550 a $560.

Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - Renovación o extensión de EAD por parole pasará de $275 a $280. Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - EAD inicial para Estatus de Protección Temporal (TPS), pasará de $550 a $560.

Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - Renovación o extensión de EAD para TPS pasará de $275 a $280.

Formulario I-131, Parte 9 - EAD solicitado al autorizarse un nuevo período de parole (re-parole) pasará de $275 a $280.

Formulario I-821, Solicitud de TPS, pasará de $500 a $510.

Tarifas sin cambios



Por otro lado, USCIS también confirmó que varias tarifas permanecerán sin cambios en esta ocasión. Estas incluyen componentes clave de solicitudes de asilo y autorizaciones especiales para ciertos grupos vulnerables.

Formulario I-589, Tarifa de solicitud de asilo (tarifa inicial para extranjeros que presentan una solicitud de asilo), se mantiene en $100.



Formulario I-765, Renovación o extensión de EAD para solicitante de asilo, se mantiene en $275. Formulario I-360, Tarifa para inmigrante especial juvenil, se mantiene en $250.