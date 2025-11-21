Trump da plazo hasta el jueves para que Ucrania acepte el acuerdo de paz

Publicado por Natalia Mittelstadt 21 de noviembre, 2025

El presidente Trump dijo el viernes que le daba a Ucrania hasta el jueves para aceptar un acuerdo de paz de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia.

El viernes, en el programa Brian Kilmeade Show de Fox News Radio, se le preguntó a Trump: "¿Entonces el próximo jueves es la fecha límite, la fecha límite aproximada que le dio a Ucrania?", según informó el medio de comunicación The Hill.

"Bueno, tenemos, ya sabes, he tenido muchos plazos, pero si las cosas están funcionando bien, tiendes a extender los plazos", dijo Trump. "Pero el jueves es, creemos, un momento apropiado".

Anteriormente, The Washington Post informó de que Estados Unidos había fijado la fecha límite del jueves para que Ucrania aceptara una versión del plan de paz de 28 puntos negociado por el enviado especial, Steve Witkoff, y máximo negociador de Rusia. El Parlamento de Ucrania y Rusia aún tendrían que aprobar el plan.

Según el acuerdo, Ucrania cedería a Rusia el control total del territorio oriental del Donbas, aunque mantendría el control de alrededor del 12% del territorio con una línea del frente fuertemente fortificada. El plan también exige que Ucrania reduzca a la mitad el tamaño de sus fuerzas armadas.

Cuando Kilmeade señaló que Ucrania no ha perdido el territorio que el acuerdo le exige ceder, Trump dijo que Ucrania "perderá" el territorio "en poco tiempo".

"Están perdiendo tierras", dijo el presidente.

© Just The News