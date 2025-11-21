¿Quiénes son los representantes demócratas que votaron a favor de condenar "los horrores del socialismo"?

Publicado por Santiago Ospital 21 de noviembre, 2025

86 demócratas se unieron a la bancada republicana para aprobar una resolución que condena el socialismo. Dos demócratas votaron solo presente.

La resolución literalmente establece que el Congreso "denuncia el socialismo en todas sus formas y se opone a la implementación de políticas socialistas en los Estados Unidos".

Los demócratas que votaron a favor fueron:

Pete Aguilar (California) Gabe Amo (Rhode Island) Jake Auchincloss (Massachusetts) Ami Bera (California) Sanford Bishop (Georgia) Brandon Boyle (Pennsylvania) Nikki Budzinski (Illinois) Salud Carbajal (California) Ed Case (Hawaii) Kathy Castor (Florida) Sheila Cherfilus-McCormick (Florida) Gil Cisneros (California) Katherine Clark (Massachusetts) Jim Clyburn (South Carolina) Herb Conaway (New Jersey) Lou Correa (California) Jim Costa (California) Angie Craig (Minnesota) Jason Crow (Colorado) Henry Cuellar (Texas) Don Davis (North Carolina) Chris Deluzio (Pennsylvania) Shomari Figures (Alabama) Bill Foster (Illinois) Lois Frankel (Florida) Laura Gillen (New York) Jared Golden (Maine) Vicente Gonzalez (Texas) Maggie Goodlander (New Hampshire) Josh Gottheimer (New Jersey) Adam Gray (California) Josh Harder (California) Jim Himes (Connecticut) Steven Horsford (Nevada) Chrissy Houlahan (Pennsylvania) Hakeem Jeffries (New York) Julie Johnson (Texas) Marcy Kaptur (Ohio) Bill Keating (Massachusetts) Greg Landsman (Ohio) Susie Lee (Nevada) Mike Levin (California) Ted Lieu (California) Stephen Lynch (Massachusetts) Seth Magaziner (Rhode Island) John Mannion (New York) Lucy McBath (Georgia) April McClain Delaney (Maryland) Kristen McDonald Rivet (Michigan) Gregory Meeks (New York) Grace Meng (New York) Joseph Morelle (New York) Kelly Morrison (Minnesota) Jared Moskowitz (Florida) Seth Moulton (Massachusetts) Frank Mrvan (Indiana) Donald Norcross (New Jersey) Jimmy Panetta (California) Chris Pappas (New Hampshire) Marie Gluesenkamp Perez (Washington) Scott Peters (California) Brittany Pettersen (Colorado) Nellie Pou (New Jersey) Josh Riley (New York) Raul Ruiz (California) Pat Ryan (New York) Andrea Salinas (Oregon) Brad Schneider (Illinois) Hillary Scholten (Michigan) Kim Schrier (Washington) Eric Sorenson (Illinois) Daren Soto (Florida) Greg Stanton (Arizona) Haley Stevens (Michigan) Marilyn Strickland (Washington) Tom Suozzi (New York) Emilia Sykes (Ohio) Dina Titus (Nevada) Ritchie Torres (New York) Lori Trahan (Massachusetts) Gabe Vasquez (New Mexico) Eugene Vindman (Virginia) James Walkinshaw (Virginia) Debbie Wasserman Schultz (Florida) George Whitesides (California) Fredrica Wilson (Florida)

¿Mensaje a Zohran Mamdani? La resolución fue aprobada horas antes de una esperada reunión entre Donald Trump y Zorahn Mamdani, socialista-demócrata que ganó las elecciones a la Alcaldía de Nueva York.



​Su candidatura por el Partido Demócrata y posterior victoria produjo un temblor en la cúpula de la formación, que se resistió a apoyarlo.



El líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, dio su apoyo a Mamdani en el último minuto, pero se apuro luego para aclarar que el político neoyorquino no era el futuro del partido. Ahora, Jeffries fue uno de los más de 80 demócratas que votó a favor de condenar el socialismo.



Criticas al socialismo

El texto legislativo, también introducido en el Senado por Rick Scott, enumera varios reproches al socialismo.

"El socialismo ha provocado repetidamente hambrunas y asesinatos en masa, y la muerte de más de 100.000.000 de personas en todo el mundo", dice por ejemplo. Y también:

"Muchos de los mayores crímenes de la historia fueron cometidos por ideólogos socialistas, entre ellos Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro, Pol Pot, Kim Jong Il, Kim Jong Un, Daniel Ortega, Hugo Chávez y Nicolás Maduro".

Dedica algunos párrafos específicos a episodios y regímenes concretos, entre ellos el de los Castro y el chavista:

"El régimen de Castro en Cuba expropió las tierras de los agricultores cubanos y los negocios de los empresarios cubanos, robándoles sus posesiones y sus medios de vida, y exiliando a millones de personas con nada más que la ropa que llevaban puesta".

"La implementación del socialismo en Venezuela ha convertido a un país que antes era próspero en un Estado fallido con la tasa de inflación más alta del mundo".

También cita a citando a Thomas Jefferson y James Madison, asegurando que las ideas del socialismo son antitéticas con los cimientos estadounidenses. "Estados Unidos se fundó sobre la creencia en la santidad del individuo, a la que el sistema colectivista del socialismo en todas sus formas se opone de manera fundamental y necesaria", escribe incluso.

Acceda a la resolución completa