El Departamento de Justicia demanda a Newsom por otorgar beneficios de matrícula a inmigrantes ilegales en California

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 20 de noviembre, 2025

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una nueva demanda contra el gobernador de California, Gavin Newsom, por la aplicación de una medida estatal que permite a inmigrantes que residen ilegalmente en Estados Unidos acceder a tarifas universitarias estatales, un beneficio que no siempre está disponible para ciudadanos estadounidenses provenientes de otros estados.

Según reveló Fox News, se trata de la tercera demanda federal en apenas una semana contra el gobernador demócrata.

La presentación judicial, radicada en el Distrito Este de California, sostiene que el código educativo estatal genera una situación de inequidad al cobrar tasas más altas a ciudadanos estadounidenses de otros estados mientras otorga tarifas preferenciales a personas que viven en el país de manera irregular. Los abogados del Departamento de Justicia calificaron esta situación como un trato “trato desigual” que está “directamente” en contradicción con la ley federal, la cual prohíbe otorgar beneficios basados en residencia a inmigrantes ilegales que no estén igualmente disponibles para ciudadanos estadounidenses.

Un choque directo con la interpretación federal

El caso no es aislado. El DOJ también mantiene litigios similares en otros estados, como Minnesota, donde las autoridades locales demócratas solicitan que se desestime la causa. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, argumenta que el Gobierno federal está interpretando incorrectamente la legislación y sostiene que los ciudadanos estadounidenses sí tienen acceso a los mismos beneficios educativos que los estudiantes indocumentados.

Esta intensificación de los litigios refleja una creciente tensión entre la Administración Trump y Newsom, a quien algunos sectores del Partido Demócrata consideran un posible aspirante presidencial para 2028. Según Fox News, en las últimas semanas el gobernador ya enfrentó otras dos demandas: una relacionada con una medida aprobada en septiembre que prohíbe a funcionarios de inmigración usar máscaras para proteger su identidad, y otra vinculada a un nuevo mapa electoral que desplaza cinco distritos congresionales hacia una ventaja demócrata.

Un funcionario del DOJ dijo a Fox News Digital que la posición del Gobierno federal es firme ante lo que consideran una violación reiterada de la ley por parte del gobernador californiano.

“Desde la manipulación electoral por motivos raciales hasta el debilitamiento de las fuerzas del orden y la discriminación contra los estudiantes estadounidenses, Newsom ha ignorado flagrantemente la ley federal en su afán por arruinar California. Lo veremos en los tribunales tantas veces como sea necesario”.