Harvard abre una investigación contra su expresidente Larry Summers por sus vínculos con Epstein

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de noviembre, 2025

La Universidad de Harvard anunció este miércoles que abrirá una investigación sobre su expresidente Larry Summers, en lo que representa un nuevo golpe para el antiguo secretario del Tesoro durante la administración demócrata del expresidente Bill Clinton, quien ha sido expuesto por sus vínculos con el exmagnate financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein. La institución académica dijo que la investigación analizará detalladamente las conversaciones que Summers y Epstein mantuvieron a través de correos electrónicos, las cuales fueron reveladas entre las decenas de miles de páginas de documentos sobre Epstein publicadas por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

“La Universidad está llevando a cabo una revisión de la información relacionada con personas en Harvard incluidas en los nuevos documentos de Jeffrey Epstein para evaluar qué acciones podrían ser necesarias”, dijo al periódico estudiantil The Harvard Crimson el portavoz de la Universidad, Jonathan Swain.

Summers renunció a su cargo en OpenAI

Summers, quien también fue uno de los principales asesores financieros del expresidente demócrata Barack Obama durante su gobierno, mantuvo su amistad con Epstein incluso después de que este fuera condenado por solicitar prostitución a una menor y obligado a registrarse como delincuente sexual, de acuerdo con lo revelado en algunos de los correos.

Poco después de que Harvard anunciara su investigación contra Summers, el expresidente de la universidad anunció que renunciaría a la junta directiva de OpenAI en medio del escrutinio por su conexión con Epstein. "En línea con mi anuncio de apartarme de mis compromisos públicos, también he decidido renunciar a la junta de OpenAI. Estoy agradecido por la oportunidad de haber servido, entusiasmado por el potencial de la compañía y espero seguir de cerca sus avances", dijo Summers en un comunicado.

Summers anunció el lunes que se retiraría de sus compromisos públicos, asegurando que continuaría enseñando en Harvard. "Estoy profundamente avergonzado de mis acciones y reconozco el dolor que han causado. Asumo plena responsabilidad por mi equivocada decisión de seguir comunicándome con el señor Epstein", expresó Summers en un comunicado.