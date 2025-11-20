El Comité de Ética de la Cámara investigará al congresista Cory Mills tras múltiples acusaciones en su contra

Publicado por Joaquín Núñez 19 de noviembre, 2025

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes anunció una investigación contra el congresista Cory Mills (R-FL). En concreto, creará un nuevo subcomité para estudiar las múltiples acusaciones que pesan sobre el republicano de Florida. Su colega Nancy Mace (R-SC) incluso presentó una moción para destituirlo de sus comités y emitir un voto de censura.

Mills, quien arribó a la Cámara en enero del 2023, enfrenta múltiples acusaciones en su contra. Entre ellas usurpación de identidad militar, de beneficiarse de contratos federales durante su mandato y de agredir a una exnovia en su apartamento de Washington, aunque ella lo negara.

En cuanto al citado subcomité, será responsable de evaluar si Mills "no reveló adecuadamente la información requerida en las declaraciones que debía presentar ante la Cámara, solicitó y/o recibió regalos de forma indebida, incluso en relación con viajes privados patrocinados oficialmente o recibió favores especiales en virtud de su cargo".

La congresista Mace, quien es candidata a gobernadora de Carolina del Sur, ha sido la republicana más vocal a la hora de atacar a Mills. En efecto, no ocultó su preocupación sobre las acusaciones y criticó a su colega en reiteradas ocasiones.

"Dada la gravedad de estas acusaciones contra el Sr. Mills, los evidentes conflictos de intereses y la posible ilegalidad que presentan sus negocios, así como las posibles implicaciones para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, le instamos a que tome medidas para destituir al Sr. Mills del Comité de Servicios Armados y del Comité de Asuntos Exteriores", escribió Mace en una carta enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

"Todos los hombres y mujeres que han servido a este país, que se han ganado sus historias, sus cicatrices y sus medallas, merecen nuestro máximo respeto. Cory Mills no tiene nada que hacer en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y es un insulto para todos los veteranos que pagaron el precio por su servicio. Las denuncias éticas tan graves como estas, combinadas con las preocupaciones por la seguridad nacional y las acusaciones creíbles que involucran a mujeres, exigen una atención inmediata. Ignorarlas no es una opción", añadió.