Homan anuncia que ICE aumentará sus operaciones en Nueva York

Publicado por Natalia Mittelstadt 19 de noviembre, 2025

El zar fronterizo del presidente Trump, Tom Homan, dijo que ICE pronto aumentará las operaciones en la ciudad de Nueva York.

Homan dijo a America's Newsroom de Fox News en una entrevista el martes que anteriormente tenía un acuerdo con el alcalde de Nueva York, Eric Adams, para que ICE operara desde Rikers Island, pero el Ayuntamiento demandó para bloquear la propuesta, y la Corte Suprema estatal falló a favor del consistorio, informó el medio The Hill.

"Pienso estar en Nueva York en un futuro próximo. Vamos a hacer operaciones en Nueva York. Sabemos que, en la ciudad de Nueva York, el alcalde Adams y yo llegamos a un acuerdo para que ICE entrara en Rikers Island... pero el ayuntamiento lo cerró", dijo Homan.

"Así que vamos a venir a la ciudad de Nueva York", continuó. "Ya estamos allí ahora. Quiero decir, los equipos están allí ahora, pero estamos aumentando la presencia en la ciudad de Nueva York - de nuevo, porque son una ciudad santuario, y sabemos que tenemos un problema allí con amenazas a la seguridad pública en la calle todos los días".

"Independientemente de la ciudad republicana o demócrata, vamos a hacer cumplir las leyes en todo este país y sacar esas amenazas a la seguridad pública de la calle", dijo Homan.

"Lo he dicho desde el primer día: Ciudades santuario, estamos inundando la zona porque sabemos que están liberando amenazas a la seguridad pública en las comunidades todos los días", añadió.

"Ahí es donde está el mayor problema, y es donde estamos enviando a la mayoría de los agentes".

Un portavoz de la oficina de Adams señaló la importancia de mantener la seguridad pública, diciendo: "En eso es exactamente en lo que el alcalde Adams ha trabajado para hacer todos los días durante casi cuatro años".

"Como la Administración Adams ha dicho una y otra vez, estamos dispuestos a trabajar con las autoridades federales en temas criminales como detener el flujo de armas ilegales", según el comunicado del portavoz, señalando los logros en seguridad pública durante su mandato.

"Pero también hemos sido claros en que nuestra Administración siempre cumplirá la ley, y eso significa que no colaboramos con el Gobierno federal en la aplicación de la ley de inmigración", continúa el comunicado.

