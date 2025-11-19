La Administración Trump avanza en el desmantelamiento del Departamento de Educación

Publicado por Diane Hernández 19 de noviembre, 2025

La Administración del presidente Donald Trump anunció este martes un plan para trasladar varias oficinas del Departamento de Educación a otras agencias federales, en un paso unilateral que busca desmantelar la entidad creada por el Congreso para garantizar el acceso equitativo a la educación, aunque su cierre total requiere aprobación legislativa.

La información fue reportada por el sitio oficial del Gobierno, y varios medios se hicieron eco en las últimas horas, como The Washington Post.

En un comunicado, la secretaria de Educación, Linda McMahon, explicó que se han firmado acuerdos interinstitucionales para externalizar seis oficinas, incluidas las que administran 28.000 millones de dólares en subvenciones para escuelas K-12 y 3.100 millones para programas universitarios. Programas clave, como la Oficina de Derechos Civiles y la Ayuda Federal Estudiantil, no se vieron afectados de momento, aunque aún se estudia la posibilidad de trasladarlos a otras dependencias.

El traslado incluye la Oficina de Educación Primaria y Secundaria al Departamento de Trabajo, junto con la Oficina de Educación Postsecundaria, mientras que otros programas, como Educación Indígena, cuidados infantiles y enseñanza de idiomas extranjeros, se moverán a Interior, Salud y Servicios Humanos, y Estado, respectivamente.

McMahon argumentó que estos cambios permitirán una administración más eficiente y devolverán más responsabilidades a los estados, aunque expertos y críticos advierten que podrían generar más burocracia para los distritos escolares locales.

"La Administración Trump está tomando medidas enérgicas para desmantelar la burocracia educativa federal y devolver la educación a los estados", señaló McMahon. Por su parte, el presidente del Comité de Educación de la Cámara, Tim Walberg (R-Michigan), celebró la medida, asegurando que reestructura un departamento marcado por la burocracia y la ideología liberal.

Una promesa de cerrar el Departamento de Educación

El plan se enmarca en la promesa de campaña de Trump de cerrar el Departamento de Educación, creado en 1979. En marzo de este año, firmó una orden ejecutiva para su eliminación, solicitando al Congreso actuar, aunque los legisladores no han considerado seriamente la propuesta. McMahon reconoce que solo el Congreso puede cerrar la agencia, pero sostiene que sus funciones pueden gestionarse desde otras dependencias con mayor eficacia.

Durante la gestión, el departamento redujo su plantilla a la mitad, de 4.133 empleados a comienzos del mandato a alrededor de 2.000, mediante despidos y jubilaciones anticipadas.

Esta serie de movimientos, que algunos consideran un preludio al eventual cierre del departamento, mantiene en vilo a legisladores, educadores y defensores de los derechos educativos, en un debate que enfrenta la eficiencia administrativa con la necesidad de mantener programas federales clave para millones de estudiantes en todo el país.