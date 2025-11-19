¿Quién es el representante Clay Higgins, único voto en contra de publicar los archivos de Epstein?

Publicado por Santiago Ospital 19 de noviembre, 2025

En una anticipada sesión, la Cámara de Representantes votó 427 contra uno a favor de publicar los archivos de Epstein en posesión del Departamento de Justicia. El único en contra: Clay Higgins, republicano de Luisiana.

Higgins rompió así filas con su partido y fue contra la indicación de Donald Trump, quien había instado a los suyos a votar a favor de la medida. Su decisión también contrastó con la resolución en el Senado, que se comprometió por unanimidad a aprobar el proyecto una vez llegase de la Cámara.

¿Por qué votó Higgins contra liberar los archivos de Epstein?



"Lo que estaba mal en el proyecto de ley hace tres meses sigue estando mal hoy", publicó Higgins en X tras la votación.

Además de asegurar que el proyecto abandonaba "250 años de procedimiento de justicia penal en Estados Unidos", afirmó que perjudica "a miles de personas inocentes: testigos, personas que proporcionaron coartadas, familiares, etc".

"Si se promulga en su forma actual, este tipo de revelación generalizada de expedientes de investigación penal, entregados a unos medios de comunicación rabiosos, provocará sin duda alguna que se perjudique a personas inocentes. No con mi voto", añadió también, recordando que, mientras tanto, la Comisión de Supervisión se encuentra llevando a cabo una investigación sobre los documentos "de manera que se proporcionen todas las garantías necesarias a los estadounidenses inocentes".

¿Quién es 'el capitán' Clay Higgins?



De 64 años, oriundo de Nueva Orleans, Luisiana, representa al tercer distrito congresional del estado. Se encuentra cursando su quinto mandato, que termina en 2027. Buscará, sin embargo, la reelección en 2026, según Ballotpedia.

Egresó del instituto Covington High School y asistió a la Universidad Estatal de Luisiana. En su campaña para representar al estado, se hizo eco de estas raíces: "El capitán Clay Higgins ha vivido toda su vida en Luisiana", aseguraba su web de campaña.

También sirvió durante más de una década en distintas fuerzas policiales y luego como ayudante del alguacil de la ciudad de Lafayette al momento de presentarse a las elecciones. De hecho, hizo campaña como capitán Higgins.

En su época en la fuerza, fue bautizado John Wayne Cajun por la prensa local por su manera confortativa de hablar y sus videos al estilo Crime Stoppers.

"El sheriff de Luisiana, el capitán Higgins, es una persona directa y franca", lo describía un especial de CBS Morning en el que se mostraban videos suyos diciendo a criminales que eran "una vergüenza para todos los delincuentes con cerebro" y "no valen nada, han arruinado sus vidas".

Autoproclamado "apasionado" defensor de la Declaración de Derechos, cristiano convencido, se presenta como defensor de la agenda América Primero. En marzo de este año se planteó presentarse al Senado en vez de repetir cargo en el Congreso, pero lo descartó asegurando que era donde mejor defendería las propuestas MAGA.

En el comunicado en que aseguró se quedaría en la Cámara Baja, sostuvo que tenía una buena relación con el speaker Mike Johnson y con Donald Trump, lo que le permite sentarse "en prácticamente todas las mesas durante este momento históricamente crucial".

En su página oficial asegura ser uno de los miembros "más conservadores" del Congreso. Es parte -"fundamental", según su web- del grupo de republicanos House Freedom Caucus, así como de varios Comités de la Cámara, como el de Supervisión y el Subcomité Federal de Aplicación de la Ley, que preside.

Polémicas pasadas



Higgins dimitió de la Oficina del Sheriff de la Parroquia de St Landry en medio de críticas por un video que llevó a que su sheriff le pidiera cambiar sus tácticas.

"Tendría que cambiar mi forma de hacer las cosas para permanecer", explicó por qué había decidido dar un paso al costado. Aunque dijo que estaba dispuesto a "recibir una bala" por su sheriff, reconoció que simplemente no podía "acatar sus nuevas órdenes".

El año pasado, borró una publicación sobre inmigrantes haitianos. Habría escrito, según AP, que eran "salvajes", "gánsteres bufonescos" que provenían del "país más desagradable del hemisferio occidental". Los demócratas intentaron censurarlo con un voto en la Cámara, pero el liderazgo republicano tumbó el intento.