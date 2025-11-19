Trump eleva a Arabia Saudita como uno de sus principales aliados por fuera de la OTAN

Publicado por Joaquín Núñez 18 de noviembre, 2025

Donald Trump elevó a Arabia Saudita como uno de sus principales aliados. El presidente realizó el anuncio durante la cena de gala realizada en honor al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. Además, el republicano destacó lo histórico del evento en la Casa Blanca, dado que tuvo lugar 80 años después del primer encuentro entre un presidente estadounidense y un rey saudí.

Trump siempre se mostró interesado en fortalecer lazos con Arabia Saudita. Incluso ese fue el destino elegido para sus primeras visitas de estado, tanto en 2017 como en 2025.

“Esta noche me complace anunciar que estamos llevando nuestra cooperación militar a cotas aún mayores al designar formalmente a Arabia Saudí como un importante aliado no perteneciente a la OTAN”, expresó el presidente durante su discurso. "Se los cuento por primera vez porque quería guardar un pequeño secreto para esta noche", agregó.

Además, destacó la "apertura de nuevas vías de cooperación" entre los dos países, por ejemplo a nivel comercial: "No tiene precedentes".

"En ese viaje, Arabia Saudí anunció que invertirá la increíble cifra de 600.000 millones de dólares. Y hoy le he dicho que, de todos modos, puede aumentarla. Y él ha dicho: 'Voy a aumentarla a un billón de dólares'. Así que va a invertir un billón de dólares en Estados Unidos", celebró Trump.

Cristiano Ronaldo, Elon Musk y otros invitados de lujo para la cena de gala

De la cena de gala participaron importantes personalidades del mundo político, empresarial y deportivo. La presencia más llamativa fue la de Cristiano Ronaldo, la leyenda de fútbol portuguesa, a quien Trump le agradeció especialmente.

"Mi hijo es un gran fan. Pudo conocerlo. Creo que ahora respeta un poco más a su padre porque se lo presenté", señaló durante el discurso.

De parte del mundo empresarial, Elon Musk, Jeff Bezos y Tim Cook formaron parte de la cena con el príncipe saudí. Esta fue la primera vez en la que se vio al dueño de X en el entorno del presidente desde que ambos compartieron un encuentro durante el funeral de Charlie Kirk.

Además, estuvieron presentes el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.