El Senado aprueba por unanimidad el proyecto de ley que exige publicar los archivos de Epstein

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de noviembre, 2025

El Senado acordó este martes por unanimidad aprobar un proyecto de ley previamente aprobado por la Cámara de Representantes que exige a la Administración del presidente Donald Trump divulgar todos los registros y documentos no clasificados relacionados con el exmagnate financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein, enviando de esta forma la legislación al mandatario republicano para que la firme.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, obtuvo el consentimiento unánime para aprobar la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein pocas horas después de que la cámara baja votara 427-1 en favor de su aprobación. La rápida acción del Senado pone fin a la prolongada batalla en el Congreso por los archivos, la cual causó meses de turbulencia en la Cámara de Representantes.

Sobre lo ocurrido en el Senado, Trump escribió en su cuenta de Truth Social: “No me importa cuándo el Senado apruebe el proyecto de la Cámara, ya sea esta noche o en algún otro momento en un futuro cercano, solo quiero que los republicanos no pierdan de vista todas las Victorias que hemos logrado, incluyendo EL GRAN Y HERMOSO PROYECTO DE LEY, fronteras cerradas, sin hombres en deportes femeninos o transgénero para todos, el fin de la DEI, detener la inflación récord de Biden, los mayores recortes de impuestos y regulaciones en la historia, detener OCHO guerras, reconstruir nuestras Fuerzas Armadas, ser RESPETADOS por todos los países del mundo, atraer billones de dólares de inversión a EE.UU., convertirnos en el país ‘MÁS CALIENTE’ del mundo, e incluso propinar una ENORME DERROTA a los demócratas sobre el cierre del Gobierno. ¡HAGAMOS A AMÉRICA GRANDE DE NUEVO!”

Cambio de parecer entre los senadores republicanos

A principios de semana, varios senadores republicanos dijeron que la cámara alta podría esperar hasta diciembre para abordar la publicación de los archivos, debido a la necesidad de enmendar la legislación para poder proteger la identidad de terceros inocentes. Sin embargo, la dinámica de aprobar rápidamente el proyecto en el Senado se volvió inevitable tras el abrumador apoyo de la Cámara de Representantes para su aprobación, teniendo en el representante republicano Clay Higgins el único voto en contra.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, les dijo a los periodistas que la contundente votación en la cámara baja debilitó los llamados para enmendar la legislación. “Cuando un proyecto sale de la Cámara 427 a 1 y el presidente ha dicho que lo firmará, no estoy seguro de que modificarlo sea lo más adecuado”, dijo Thune.