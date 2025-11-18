La Cámara Baja aprueba la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein

Publicado por Agustina Blanco 18 de noviembre, 2025

En un acto de transparencia, la Cámara de Representantes aprobó este martes un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia (DOJ) a hacer públicos todos los documentos relacionados con el fallecido financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La medida, alcanzada tras meses de fuertes tensiones internas y cambios de postura, representa un posible punto de inflexión en uno de los casos más oscuros de las últimas décadas.

El texto, denominado Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, obtuvo un apoyo casi unánime: 427 votos a favor y solo uno en contra, emitido por el representante republicano Clay Higgins, de Luisiana.

Este resultado contrasta con la dura oposición que la iniciativa había enfrentado durante semanas por parte de la Casa Blanca y del liderazgo republicano, que la consideraban innecesaria debido a una investigación paralela del Comité de Supervisión.

El giro sorprendente llegó el fin de semana, cuando el presidente Donald Trump, quien antes había intentado minimizar el asunto del caso Epstein, anunció súbitamente su respaldo a través de Truth Social.

En un mensaje dirigido a los legisladores republicanos, Trump afirmó que había llegado el momento de “dejar atrás este engaño demócrata perpetrado por lunáticos de la izquierda radical”. El lunes reiteró que firmará la ley si llega a su escritorio.

Por su parte, el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, también de Luisiana, terminó votando a favor como gesto de apoyo a la “máxima transparencia”. Sin embargo, expresó serias reservas sobre el trato que el proyecto da a la información sensible de las víctimas y pidió al Senado que introduzca correcciones. “Los demócratas están forzando una votación con fines políticos sobre los archivos de Epstein”, declaró Johnson, según reseña The Hill.

El proceso previo a la votación



La aprobación fue posible gracias a una maniobra bipartidista impulsada por los representantes Thomas Massie (republicano por Kentucky) y Ro Khanna (demócrata por California), quienes presentaron una petición de destitución para saltarse el bloqueo del liderazgo republicano y llevar el texto directamente al pleno. La iniciativa reunió rápidamente las 218 firmas necesarias, con el apoyo de todos los demócratas y varios republicanos.

Las víctimas de Epstein celebran la decisión



Frente al Capitolio, decenas de sobrevivientes de Epstein se congregaron desde temprano para exigir la publicación de los documentos. Cuando se anunció el resultado, estallaron en aplausos y abrazos en la galería de la Cámara.

El proyecto aprobado pasa ahora al Senado.