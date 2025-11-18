Trump no descarta acciones militares en México para frenar el contrabando de drogas

Publicado por Sabrina Martin 17 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump afirmó este lunes que está dispuesto a autorizar acciones directas dentro de México si fuese necesario para frenar el ingreso de drogas ilegales a Estados Unidos. Desde la Casa Blanca, y al ser consultado sobre la posibilidad de realizar ataques contra territorio mexicano, señaló que cualquier medida que contribuya a detener el narcotráfico debe permanecer abierta.

Al preguntársele si solicitaría autorización del Gobierno mexicano para poner en marcha eventuales operaciones militares, evitó ofrecer una respuesta específica y comentó que ha mantenido comunicación con autoridades de la Ciudad de México. “Ellos conocen bien mi postura”, dijo.

Planes en evaluación dentro de la Administración

NBC News informó recientemente que la Administración está evaluando una misión para desplegar agentes de inteligencia y personal militar estadounidense en México con el objetivo de perseguir a organizaciones criminales. Las discusiones internas continúan y no existe todavía una determinación final sobre el alcance de esa estrategia.

Este debate ocurre mientras Estados Unidos mantiene una ofensiva regional contra el tráfico de estupefacientes. La Guardia Costera anunció el 6 de noviembre que, durante el año fiscal 2025, incautó aproximadamente 510.000 libras de cocaína en operaciones realizadas tanto en el Caribe como en el Pacífico Oriental.

Designaciones terroristas El esfuerzo federal también incluye medidas diplomáticas y legales. En febrero, el Departamento de Estado clasificó a seis cárteles mexicanos, junto con la organización venezolana Tren de Aragua y la pandilla MS-13, como organizaciones terroristas extranjeras.

Colombia y el combate a la producción de cocaína

El mandatario también abordó la situación en Colombia y no descartó la posibilidad de actuar contra laboratorios donde se produce cocaína. Aseguró que desmantelar estas instalaciones podría evitar la muerte de millones de estadounidenses, aunque aclaró que no ha tomado una decisión sobre una operación de ese tipo.