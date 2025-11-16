Nick Fuentes, el supremacista que pretende dividir a la derecha

Publicado por Carlos Dominguez 16 de noviembre, 2025

Nick Fuentes es un comentarista político, streamer y autoproclamado activista que desde hace casi una década es conocido por promover el nacionalismo blanco, el antisemitismo y un Partido Republicano "verdaderamente reaccionario".

El mes pasado, durante una entrevista con Tucker Carlson, Fuentes elogió a Joseph Stalin, condenó al "judío organizado", acusando a esta comunidad de obstaculizar la unidad nacional y criticó a los conservadores proisraelíes.

Fuentes arremetió contra figuras como Ben Shapiro y contra el medio conservador The Daily Wire, acusándoles de promover las políticas de Israel primero. Por su parte, Tucker Carlson dijo a Nick Fuentes que desprecia a los sionistas cristianos más que a nadie en el mundo, y calificó el sionismo cristiano como una herejía peligrosa dentro del cristianismo.

Esto provocó una reacción fulminante: patrocinadores como Rocket Money abandonaron a Tucker Carlson tras ser acusados de “financiar la supremacía blanca”, y destacadas figuras del Partido Republicano —desde Ted Cruz hasta el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson— optaron por distanciarse de la retórica antisemita de Carlson y de Fuentes.

Desde entonces, los tropos antisemitas de ambos han encendido las alarmas de la opinión pública y dentro de las filas del Partido Republicano. "Es sorprendente y triste ver cómo Tucker se convierte en Nick Fuentes", escribió el senador Ted Cruz en su cuenta de X.

Unite The Right, el ascenso de Fuentes en los círculos extremistas

En 2017, Fuentes tenía 18 años y era estudiante de primer año de Ciencias Políticas en la Universidad de Boston, institución que abandonó tras declarar que había recibido amenazas de muerte luego de asistir a la manifestación de extrema derecha y antisemita conocida como Unite the Right (“Unir a la derecha”), realizada en agosto de ese año en Charlottesville, Virginia.

"De repente recibí docenas de mensajes en Twitter y Facebook diciéndome que me suicidara y que si me veían me darían una paliza. Cosas por el estilo", explicó Fuentes a Fox News. "Al menos entre 10 y 20 eran amenazas de muerte".

Miembros del KKK en Charlottesville.AFP.

Unite the Right fue una manifestación que duró dos días para protestar contra la retirada de una estatua del general confederado Robert E. Lee, a la que asistieron elementos neonazis, del Ku Klux Klan (KKK), milicias armadas, identitarios y figuras de alt-right, y que terminó en violencia con otros elementos extremistas de Antifa, resultando con una víctima mortal.

El 11 de agosto se realizó una marcha con antorchas en la Universidad de Virginia en la que los manifestantes gritaban lemas nazis como "Jews will not replace us!" ("Los judíos no nos remplazarán")y "Blood and soil!" ("Sangre y suelo"). Al día siguiente, un neonazi embistió con su auto a contramanifestantes, matando a la activista Heather Heyer e hiriendo a decenas.

La participación de Fuentes en estas manifestaciones fue pequeña, pero grande en simbolismo para su trayectoria, asegurando que desataría una "ola gigantesca de identidad blanca". Su presencia en estas protestas hizo posible que el podcaster pasara a formar parte de la red alt-right que, en esa época, comenzaba a utilizar YouTube como un megáfono político.

Nick Fuentes: "Soy como Hitler"

A principios de 2017 Fuentes decidió lanzar su show America First with Nicholas J. Fuentes ("America Primero con Nick Fuentes") en YouTube, que más tarde se convertiría en una plataforma para sus seguidores, un grupo que se hace llamar los Groypers.

En su programa, Fuentes ha elogiado abiertamente a Adolf Hitler y promueve ideas supremacistas blancas y antisemitas, a menudo disfrazando sus opiniones más extremas con humor y sátira, haciendo uso del Irony Poisoning ("Envenenamiento por ironía"), un término que suelen emplear los extremistas en Internet, ya que les permite alegar que estaban bromeando cuando se les critica por su retórica.

En 2022, durante uno de sus programas, Fuentes se puso a la defensiva, dijo "soy como Hitler" e insistió en que no quería una relación: "Lo único que quiero es vengarme de mis enemigos y la victoria total de los arios", exclamó.

Con los años, Fuentes pasó de ser un simple influencer a convertirse en una industria mediática que disemina odio y división, incluso dentro del Partido Republicano. Fuentes y sus Groypers trabajan actualmente para empujar al conservadurismo y al movimiento MAGA hacia un territorio peligroso, marcado por el extremismo ideológico, la intolerancia y la erosión de los valores democráticos.

El Ejército 'Groyper' en pugna contra Charlie Kirk

Nick Fuentes cuenta con un grupo fiel de seguidores que se autodenomina el Groyper Army ("Ejército Groyper"). Se trata de un grupo de jóvenes activistas de extrema derecha que interrumpen eventos conservadores para promover ideologías más extremas, y que organiza la Conferencia de Acción Política America First (AFPAC), una reunión anual de nacionalistas blancos.

Sin embargo, en una reciente retransmisión en directo el podcaster dijo: "No necesitamos mostrar a todo el mundo cuántos somos porque, en cuanto lo hagamos, nos identificarán, aislarán y destruirán... Queremos que no tengan ni idea de cuántos Groypers hay, dónde están, quiénes son. Queremos que estén completamente a oscuras".

En 2019, los Groypers irrumpieron en las giras de conferencias de Turning Point USA (TPUSA) haciendo preguntas controvertidas a personalidades como Ben Shapiro, Dan Crenshaw y Charlie Kirk sobre inmigración, Israel y cuestiones LGBT en el conservadurismo.

Durante los últimos seis años, Fuentes ha igualmente atacado sin descanso a Charlie Kirk, centrándose especialmente en su apoyo a Israel, llamandolo un "falso cristiano" y asegurando que el fundador de TPUSA "odia a su país".

El término Groyper se utiliza a veces de forma irónica o se recupera en la subcultura meme de internet, pero en contextos políticos se refiere casi exclusivamente a este grupo de activistas de extrema derecha. Este autodenominado "Ejército" también difunde sus consignas en Internet con la iconografía de una rana obesa, una versión distorsionada de Pepe the Frog, la tira cómica online creada en 2005 por el artista estadounidense Matt Furie.

Un imperio de adoctrinamiento que evade la censura

Expulsado de YouTube, Twitch y PayPal, Fuentes encuentra refugio en Rumble. En 2024, Elon Musk lo rehabilitó en X, invocando la libertad de expresión "siempre que no infrinja la ley, y que se vea aplastado por los comentarios y las notas de la comunidad".

Una investigación realizada por la revista Wired afirma que los jóvenes seguidores de Fuentes están tan convencidos de su movimiento que están dispuestos a financiarle a él y a sus ambiciones.

Además de lo que recauda con los Super Chats, Fuentes también tiene un servicio de suscripción llamado America First Plus. Por $15 al mes, los suscriptores tienen acceso al archivo completo de America First.

Por $30 al mes, se obtiene el archivo más la "búsqueda con tecnología de inteligencia artificial". Asimismo hay un nivel de $100 al mes que también da acceso a un chat grupal del que Fuentes forma parte.

"Una vez que consigamos 1000, 5000 de esos chicos, ellos serán los funcionarios del partido, los aparatos del partido, por decirlo de alguna manera", ha dicho Fuentes. "Me interesa inspirar a esas personas, adoctrinarlas. Ven un programa, captan las ideas, se inspiran y se encargan de un proyecto por su cuenta".