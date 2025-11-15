¿Involucrarse en América Latina es America First? Entrevista con Shea Bradley-Farrell

Publicado por Joaquín Núñez 14 de noviembre, 2025

Shea Bradley-Farrell es una experta en seguridad nacional, presidente del Counterpoint Institute y antigua asesora del Departamento de Estado durante la primera Administración Trump. Con motivo de su último libro, ‘Last Warning to the West’, visitó Argentina para presentarlo ante un auditorio lleno en un coqueto hotel de la Ciudad de Buenos Aires, capital del país.

El libro de la Dra. Bradley-Farrell cuenta con recomendaciones de importantes voces en el mundo conservador, como el presentador Lou Dobbs (fallecido en 2024), Michael Flynn, Kari Lake, Tucker Carlson y el congresista Paul Gosar de Arizona.

En cuanto a su visita a Argentina, la experta en geopolítica fue invitada por dos think tanks: la Fundación FREE, que trabaja para vincular al mundo conservador de Estados Unidos y Europa con el Río de la Plata; y el Centro de Derechos Fundamentales de Hungría.

En este contexto, le concedió una entrevista a VOZ, en la que analizó la política exterior de Donald Trump y Marco Rubio, analizó el contexto global y explicó las ideas principales de su libro.

La doctrina Trump-Rubio

Sobre la política exterior de Trump en este segundo mandato y sus principales diferencias con el primero, destacó el foco que se está poniendo en América Latina.

“Creo que en Estados Unidos hemos descuidado mucho a nuestros socios latinoamericanos. Pero Trump y Marco Rubio, nuestro secretario de Estado, creen firmemente que el hemisferio occidental es muy importante, no solo para apoyar a nuestros aliados, sino también para nuestra defensa hemisférica compartida”.

Además, Bradley-Farrell explicó por qué esta política es beneficiosa para los intereses nacionales del país: “Con Estados Unidos manteniéndose al margen de América Latina, no totalmente, por supuesto, pero sin centrarse en nuestra política exterior, eso ha permitido que China, Irán, Rusia, incluso terroristas, Hezbolá, entren en nuestro hemisferio. Y eso no tiene sentido. Tenemos la responsabilidad conjunta de proteger nuestra patria”.

Además, comparó esta política exterior con la famosa Doctrina Monroe, dado que rechazan “a otras potencias mundiales cerca del hemisferio”, pero también se busca “una cooperación mutua, genuina y fraternal en materia de defensa y también en materia económica”.

¿Mirar a América Latina sigue siendo America First?

En un contexto de discusiones ideológicas intensas dentro del Partido Republicano, sobre todo en política exterior, hay muchas voces conservadoras que critican la decisión de Trump de involucrarse en Argentina, Venezuela y Colombia. ¿Su argumento? Un Estados Unidos activo en el tablero geopolítico no es una política de ‘America First’.

La experta se mostró en desacuerdo con esa impronta, señalando que proteger los intereses estadounidenses en la región es fundamental.

“Este es nuestro hemisferio. Si permitimos la entrada de terroristas, permitimos que nuestros adversarios entren en este hemisferio e inviertan, como Irán, China y Rusia. ¿No es una tontería? Por supuesto, Estados Unidos es lo primero. Y además cumple con nuestras principales prioridades nacionales, que son cerrar nuestras fronteras. Se trata de la seguridad fronteriza”, continuó Bradley-Farrell.

También cruzó al expresidente Joe Biden por desatar la crisis fronteriza y la relacionó con el aumento de muertes por fentanilo: “Bajo la Administración Biden, las muertes relacionadas con el fentanilo se convirtieron en la principal causa de muerte de los jóvenes de entre 18 y 45 años en Estados Unidos. ¿Pueden creerlo? Por eso Trump está haciendo algo al respecto. Estoy muy orgullosa”.

La “última” advertencia a Occidente

En cuanto al título de su último libro, Bradley- Farrell señaló que realmente espera que no sea la última advertencia a Occidente, aunque alertó sobre un “deslizamiento hacia el marxismo” y la quita de soberanía a los estados-nación de los últimos años, particularmente en Estados Unidos y la Unión Europea.

Por último, la experta en geopolítica respondió cuál es la idea principal que le gustaría que la gente retenga después de leer su libro.

“Tenemos que ser inteligentes. Tenemos que entender que el wokeismo proviene del marxismo. Un ejemplo de ello es que el marxismo, al igual que el wokeismo, divide a las personas. El comunismo dividió a las personas según su clase social, separó a los niños de sus madres y padres. A las personas de la religión. Si separas a las personas de la religión, puedes controlarlas. Hoy en día, la izquierda nos divide por motivos de raza, género, orientación sexual, elevando la no identidad. (…) Quiero que la gente entienda que el wokeismo o el progresismo no es progresista, sino que en realidad es regresivo. Gracias”, finalizó.

La entrevista completa con Shea Bradley-Farrell