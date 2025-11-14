Noem anuncia un bono de $10.000 para los agentes de la TSA que trabajaron durante el cierre del Gobierno

Publicado por Diane Hernández 14 de noviembre, 2025

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó este jueves que los agentes de la Agencia de Seguridad en el Transporte (TSA) que demostraron un servicio excepcional durante el reciente cierre del Gobierno recibirán una bonificación de 10.000 dólares como reconocimiento a su labor.

Según Noem, la decisión fue tomada bajo la administración del presidente Donald Trump para recompensar a quienes "garantizaron la seguridad del país" a pesar de las dificultades generadas por la paralización gubernamental. La secretaria destacó en el comunicado que muchos agentes trabajaron más de un mes sin recibir salario, manteniendo la seguridad de los aeropuertos y la continuidad de los viajes aéreos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) financiará las bonificaciones con fondos remanentes del año fiscal 2025, los cuales, según el anuncio, fueron posibles gracias a políticas de "responsabilidad fiscal" implementadas desde el regreso de Trump al poder.

La administración afirma haber ahorrado más de 13.200 millones de dólares desde entonces.

Durante un discurso en Houston, Noem mencionó casos de agentes que sobresalieron durante el cierre, como Reiko Walker, con dos décadas de servicio y asistencia perfecta, quien incluso dobló turnos voluntariamente. También destacó el caso de Ashley Richardson, otra agente con asistencia perfecta, cuya planeada mudanza tuvo que aplazarse debido a la falta de pago durante el cierre.

En sus declaraciones, la secretaria Noem atribuyó el cierre del gobierno a decisiones de legisladores demócratas y criticó las repercusiones que, según ella, afectaron directamente a trabajadores federales. No obstante, subrayó que "a pesar de los desafíos", miles de agentes de la TSA continuaron cumpliendo con su deber.

La administración Trump afirma que la bonificación busca reconocer ese compromiso y reforzar su promesa de "priorizar a los estadounidenses".