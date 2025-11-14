El DOJ demanda a California por manipulación racial en su plan de redistribución de distritos electorales

Publicado por Brett Rowland | The Center Square 14 de noviembre, 2025

El Departamento de Justicia demandó a funcionarios de California el jueves sobre el plan de redistribución de distritos del estado, que podría ayudar a Demócratas a obtener escaños adicionales en el Congreso.

El resultado de la batalla legal podría determinar qué partido controla la Cámara de Representantes en 2026, poniendo de relieve la importancia política de una lucha nacional por la redistribución de distritos antes de las elecciones de mitad de mandato.

El Departamento de Justicia se unió a la demanda, alegando que el plan requiere distritos electorales manipulados racialmente, lo que viola la Cláusula de Igualdad de Protección de la 14ª Enmienda.

Los votantes de California aprobaron la Proposición 50 por un amplio margen a principios de este mes. La proposición modifica la constitución del estado para permitir que la legislatura trace un nuevo mapa de distritos electorales. El objetivo de redibujar los límites es dar a los demócratas una ventaja que podría otorgar al partido cinco escaños más en la Cámara de Representantes. El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que el plan era una respuesta a la redistribución de distritos en Texas, diseñada para dar a los republicanos cinco escaños más en la Cámara de Representantes.

El Departamento de Justicia alegó que el mapa de California utiliza la raza como factor para ayudar a los votantes hispanos. La demanda pide a un juez que prohíba a California utilizar el nuevo mapa en futuras elecciones.

"El esquema de redistribución de distritos de California es una descarada toma de poder que pisotea los derechos civiles y se burla del proceso democrático", dijo la fiscal general Pamela Bondi. "El intento del gobernador Newsom de afianzar el Gobierno de un solo partido y silenciar a millones de californianos no se mantendrá".

Newsom dijo que el desafío legal no tendrá éxito.

"Estos perdedores perdieron en las urnas y pronto también perderán en los tribunales", escribió la oficina de prensa del gobernador en un post en X después de que el DOJ presentara la demanda.

El Departamento de Justicia presentó una moción para intervenir en Tangipa et al contra Newsom, un caso pendiente ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California. Esa es la demanda que los republicanos, entre ellos el asambleísta estatal David Tangipa, republicano de Fresno, presentaron contra el Estado. Tangipa se pronunció en contra del plan de redistribución de distritos como miembro del Comité de Elecciones de la Asamblea.

"Los mapas basados en la raza aprobados por la legislatura de California son ilegales e inconstitucionales", dijo el Primer Fiscal Adjunto de EEUU, Bill Essayli, del Distrito Central de California. "El Departamento de Justicia de EEUU se está moviendo con rapidez para evitar que estos mapas ilegales contaminen nuestras próximas elecciones. California es libre de trazar los mapas del Congreso, pero no pueden trazarse en función de la raza".

En California, la Comisión Ciudadana de Delimitación de Distritos suele trazar los límites del Congreso tras la publicación del censo estadounidense cada década. La Proposición 50 de California, la única medida de ámbito estatal en la votación del 4 de noviembre, fue aprobada con el 64,1% de los votos, otorgando el privilegio a las supermayorías demócratas del estado.

La demanda se produce en medio de una carrera por obtener ventajas partidistas en todo el país. Los estados se están preparando para conseguir más votos para sus partidos políticos favoritos en una revisión excepcional de los mapas electorales a mitad de década que podría frustrar a los votantes antes de las elecciones de mitad de mandato de 2026.

El presidente Donald Trump encabezó los llamamientos para que Texas redibujara su mapa del Congreso en julio. Los republicanos de Texas dijeron sin rodeos que el proceso tenía como objetivo aumentar el poder de su partido en Washington. Los estados azules, entre ellos California, han contraatacado con su propia redistribución de distritos. Los políticos solían reservar las batallas sobre los límites políticos para la actualización que realiza cada década la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Sin embargo, este año no ha sido así.

Trump inició una reciente ola de redistribución de distritos a nivel estatal, algo que no se había visto desde la época posterior a la Guerra Civil.

La legislatura de Texas, controlada por los republicanos, aprobó en agosto los nuevos mapas electorales del partido y desencadenó una pugna a nivel nacional por la redistribución de distritos. En estados de todo el país, los gobernadores demócratas y republicanos están trabajando para aumentar los votos de su partido a nivel federal.

Mientras que algunos estados, como Ohio, tuvieron que redefinir sus límites políticos debido a una enmienda constitucional de 2018, la mayoría de los estados, incluidos Texas, California, Florida, Missouri, Illinois, Indiana, Nueva York, Nueva Jersey, y Maryland, lo están haciendo de forma voluntaria.

Una encuesta encargada por Common Cause y realizada por Noble Predictive Insights ha revelado que a los votantes no les gusta. Según la encuesta, el 51% de los republicanos, el 70% de los demócratas y el 60% de los independientes se oponen a que los partidos políticos participen en la redistribución de distritos a mitad de década. Esas cifras aumentaron aún más cuando la redistribución de distritos fue realizada por un solo partido, como informó anteriormente The Center Square.

© Just The News