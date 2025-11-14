Texas trabaja para contrarrestar las estrategias de los cárteles tras el cierre de la frontera

Publicado por Amanda Head 14 de noviembre, 2025

La Comisionada de Tierras de Texas Dawn Buckingham ha ordenado a la Oficina General de Tierras del estado que inspeccione las propiedades estatales a lo largo de la frontera sur de EEUU, centrándose en zonas vulnerables como el condado de Hudspeth, en busca de indicios de túneles construidos por cárteles.

Los encuentros en la frontera sur pasaron de una media diaria de 7.052 bajo el mandato del expresidente Joe Biden a 910 bajo el mandato del presidente Donald Trump a fecha de 8 de octubre, lo que ha obligado a los cárteles a innovar en un juego de tráfico ilegal para evitar el aumento de las medidas de control fronterizo impuestas por Trump.

"Hemos recibido el mensaje de que están empezando a pensar en hacer túneles, por lo que hay algo de tecnología nueva en el frente. Nos estamos asociando con funcionarios locales y funcionarios federales, y haremos todo lo que podamos para un control operativo completo de nuestra frontera y para mantener a nuestras comunidades seguras y prósperas para nuestros hijos", dijo Buckingham a Just the News.

La directiva sigue a una cadena de descubrimientos de túneles en San Diego y El Paso, Texas, en el último año, ya que las organizaciones de contrabando recurren cada vez más a rutas subterráneas.

Los equipos de la GLO incorporarán vigilancia aérea y con drones a las comprobaciones periódicas del terreno para detectar posibles puntos de entrada o pruebas de excavación, al tiempo que colaboran estrechamente con socios federales para centrarse en parcelas de alta prioridad.

"Son una especie de cucarachas que corren a las esquinas y se esconden en las grietas", dijo también Buckingham. "Van a seguir aportando ingenio a su oficio. No se puede esperar que se vaya a impactar negativamente en su negocio y que luego no intenten encontrar otra manera".

El esfuerzo encaja con una nueva iniciativa federal: un compromiso de $100 millones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para equipos de detección de vanguardia, junto con la clasificación de los cárteles mexicanos como grupos terroristas, lo que amplía los poderes de aplicación de la ley.

El anuncio cita que el estudio del túnel amplía operaciones anteriores de GLO, incluida la afirmación en 2023 de la propiedad estatal sobre Fronton Island en Starr County - permitiendo a la Operación Flat Top acabar con la actividad delictiva, y la compra en 2024 de un rancho de 1.402 acres en Río Grande, donde a principios de 2025 se terminaron 1,5 millas de muro fronterizo. El pasado mes de noviembre, Buckingham puso el rancho a disposición de la Administración Trump para su uso como centros de deportación y bases operativas.

En junio, agentes de la Patrulla Fronteriza descubrieron un sistema de túneles que se extendía más de 300 metros hacia el interior de Estados Unidos desde México en la frontera con el sur de California. Aunque incompleto, el túnel de contrabando de drogas pretendía ser un pasadizo secreto para que los cárteles mexicanos de la droga trasladaran sus productos hacia el norte.

Los túneles de los cárteles mexicanos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México cobraron importancia a principios de la década de 1990, con el descubrimiento de un sofisticado pasadizo de 1.400 pies construido por el Cártel de Sinaloa bajo la zona de Otay Mesa cerca de San Diego, utilizada principalmente para el contrabando de drogas.

A lo largo de las décadas, los túneles evolucionaron en complejidad, incorporando sistemas de ventilación, vías de ferrocarril y electricidad, como demuestra un túnel de 4.300 pies descubierto en 2020 que conectaba Tijuana con San Diego, y que facilitaba tanto el tráfico de narcóticos como de personas.

En las décadas de 2010 y 2020, las autoridades estadounidenses habían detectado más de 180 túneles de este tipo desde 1990, muchos operados por grupos como los Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), destacando un papel polifacético en el contrabando de cantidades masivas de fentanilo, metanfetamina e inmigrantes ilegales a través de la frontera.

