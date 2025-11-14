La Administración Trump aprueba una venta de equipo militar a Taiwán por $330 millones

Publicado por Carlos Dominguez 14 de noviembre, 2025

La Administración Trump aprobó la venta a Taiwán de piezas y equipos militares valorados en $330 millones, la primera operación de este tipo desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero, informó Taipéi el viernes.

El régimen comunista chino, que reivindica esta isla como parte de su territorio, expresó su "firme oposición" a la venta, que según Lin Jian, portavoz de la cancillería, "viola gravemente el principio de una sola China".

Washington es el principal proveedor de armas de Taipéi y constituye un elemento disuasorio clave para evitar que China ataque a la isla, de régimen democrático, que reclama como parte de su territorio.

"Esta es la primera vez que la nueva Administración Trump anuncia una venta de armas a Taiwán", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores taiwanés, después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS) aprobara el paquete.

Una venta que beneficia los intereses de EEUU

Taiwán solicitó "componentes no estándar, repuestos y piezas de reparación, insumos y accesorios, así como asistencia para la reparación de aviones F-16, C-130 e Indigenous Defense Fighter (IDF)", según un comunicado publicado por la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa de Estados Unidos (DSCA).

"Esta venta propuesta beneficia los intereses nacionales, económicos y de seguridad de Estados Unidos, ya que respalda los continuos esfuerzos del destinatario por modernizar sus fuerzas armadas y mantener una capacidad defensiva creíble", afirmó la DSCA. "La venta propuesta contribuirá a mejorar la seguridad del destinatario y ayudará a mantener la estabilidad política, el equilibrio militar y el progreso económico en la región".

Taiwán aumenta el gasto militar

El Gobierno del presidente taiwanés, Lai Ching-te, se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa, ya que China mantiene la presión militar alrededor de la isla.

Aunque Taiwán cuenta con su propia industria de defensa, su Ejército se vería superado ampliamente en un conflicto con Pekín y sigue dependiendo en gran medida de las armas estadounidenses.