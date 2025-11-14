El director de Comunicaciones Hispanas del Partido Republicano en Voz News: “Los demócratas demostraron que les interesa más su partido que los estadounidenses”

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de noviembre, 2025

La periodista de Voz News, Verónica Silveri, entrevistó en el noticiero al director de Comunicaciones Hispanas del Partido Republicano Jaime Flórez, con quien conversó sobre el balance que dejó en el país el cierre del gobierno, el cual fue el más largo en toda la historia de los Estados Unidos.

Ante los daños que sufrieron los estadounidenses como consecuencia del cierre, Flórez comentó que “lo tendremos que pagar todos nosotros”, para luego añadir que “los demócratas no sacaron absolutamente nada, fuera de demostrarle al país que les interesa más su partido, los caprichos de su ala más izquierdista, que lo que realmente requieren los estadounidenses”.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.