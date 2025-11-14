El Departamento de Justicia abre una investigación contra el demócrata Eric Swalwell por presuntas irregularidades hipotecarias

Publicado por Sabrina Martin 13 de noviembre, 2025

El Departamento de Justicia, durante la Administración del presidente Donald Trump, abrió investigación formal contra el representante demócrata Eric Swalwell. La pesquisa se centra en presuntas irregularidades relacionadas con préstamos y refinanciamientos por montos millonarios que habrían sido obtenidos utilizando como residencia principal una dirección en Washington, DC.

Una denuncia que señala posibles declaraciones engañosas

Según la información divulgada, el director de la Agencia Federal de Vivienda, Bill Pulte, envió una carta a la fiscal general Pam Bondi en la que acusa a Swalwell de haber proporcionado datos potencialmente falsos o incompletos al solicitar préstamos hipotecarios. La denuncia apunta a varias áreas: posible fraude hipotecario, supuestas irregularidades fiscales a nivel estatal y local, así como posibles problemas relacionados con seguros.

Swalwell responde y acusa motivaciones políticas

Tras conocerse la apertura del caso, Swalwell reaccionó asegurando que no le sorprende ser objeto de investigaciones bajo la presidencia de Trump. En su declaración, afirmó que el presidente lo considera un adversario político y que por eso, según él, se ha convertido en un objetivo.

Registros financieros bajo la lupa

Los documentos presentados ante la Comisión Federal de Elecciones muestran más de 75 pagos registrados desde 2021 por distintos conceptos relacionados con la campaña. Entre los desembolsos figura la empleada Darly Meyer, quien ha recibido pagos significativos —más de 120.000 dólares solo en el último año— por conceptos que incluyen viajes, servicios de transporte, seguridad, salario y reembolsos por gastos.