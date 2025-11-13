¿Quién es Katie Wilson, la Mamdani de Seattle?

Publicado por Joaquín Núñez 13 de noviembre, 2025

La progresista Katie Wilson ganó las elecciones para alcalde de la ciudad de Seattle, Washigton. Aunque los comicios se celebraron el pasado martes 4 de noviembre, los votos tardíos le dieron la victoria más de una semana después. Con un discurso que algunos analistas compararon con el de Zohran Mamdani en Nueva York, derrotó al titular Bruce Harrell, quien representó a la facción más moderada del Partido Demócrata.

De acuerdo con los resultados oficiales, Wilson supera a Harrell por unos 2.000 votos entre 275.913 emitidos, 50,19% contra 49,48%. Con estos datos, Decision Desk llamó la carrera en su favor.

“Esta campaña se basó en la profunda convicción de que debemos ampliar la mesa para incluir a todos en las decisiones que afectan sus vidas. Eso es lo que nos esforzaremos por hacer cada día al establecer esta nueva administración”, expresó la candidata progresista en un comunicado de victoria.

Como alcalde, deberá supervisar 41 agencias y gestionar un presupuesto de 9.000 millones de dólares.

¿Quién es Katie Wilson y cómo pasó de abandonar la universidad a alcalde de Seattle?

La activista de 43 años nació en Nueva York y estudió física y filosofía en la Universidad de Oxford (Inglaterra), pero abandonó los estudios seis semanas antes de graduarse.

Una vez en Seattle, cofundó la organización sin ánimo de lucro Transit Riders Union (TRU), que trabaja en defensa del transporte público y los derechos de los usuarios del sistema de tránsito local.

Según informó The New York Post, vive con su familia en Seattle y ha recibido apoyo financiero de sus padres para gastos personales.

La carrera a la alcaldía de Seattle fue su primera campaña política. Aunque empezó muy de atrás en las encuestas, contó con el respaldo de figuras progresistas de alto perfil como el de Jamaal Bowman, excongresista y miembro del grupo legislativo ‘The Squad’.

Lentamente, fue ganando terreno y reconocimiento local, pasando de un dígito a estar mano a mano con el alcalde Harrell, quien al principio parecía tener la reelección garantizada. Por ejemplo, tenía el respaldo de Pete Buttigieg, exsecretario de Transporte, como así también de la senadora María Cantwell.

El día de la elección, Harrell aventajó a Wilson por ocho puntos porcentuales, unos 10.000 votos. Incluso Decision Desk HQ llegó a declarar al alcalde como el ganador, decisión de la que tuvieron que retractarse.

Poco a poco, ese margen comenzó a achicarse significativamente gracias a la llegada de los votos tardíos. Washington es uno de los estados que tienen votación predominantemente por correo para muchas elecciones locales. La legislación local marca que una boleta es válida si está sellada y con matasellos del día de la elección o anterior, aunque llegue más tarde.

Los votos tardíos son boletas que los votantes enviaron antes o en el mismo día de la elección, pero que llegaron a las autoridades uno o varios días después. Precisamente, son estos votos son los que le facilitaron a Wilson la victoria.

Si bien ha declarado que no se considera una persona muy ideológica, se siente cómoda con la descripción de “socialista”.

“Sí, soy socialista. No estoy aquí ondeando una bandera socialista, porque no soy una persona muy ideológica. Tampoco estoy segura de que esa etiqueta me vaya a ayudar en las elecciones generales. Pero sí, no me importa que me llamen socialista”, declaró a principios de año.

Sobre los alimentos saludables, aseguró que se trata de un “derecho básico”. “No podemos permitir que las grandes cadenas de supermercados pisoteen nuestras comunidades y cierren tiendas, dejando tras de sí desiertos alimentarios. Juntos, podemos construir un Seattle en el que los alimentos frescos sean para todos, no solo para aquellos que pueden permitírselos”, añadió.

A la hora de hablar de Israel, acusó al país de “genocidio”, lo que preocupa a algunos líderes judíos de la ciudad. De acuerdo con Jewish Insider, Wilson “se hace eco de narrativas huecas sobre el genocidio israelí en Gaza y pide la retirada de cualquier fondo municipal invertido en Israel”.