California revoca 17.000 permisos de conducir comerciales a inmigrantes ilegales

Publicado por Carlos Dominguez 13 de noviembre, 2025

California planea revocar 17.000 permisos de conducir comerciales (CDL) concedidos a inmigrantes ilegales tras descubrir que las fechas de caducidad habían superado el plazo legal de permanencia de los conductores en en el país.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, calificó este miércoles las revocaciones como una "admisión" de los errores previos cometidos por el estado de California. "Después de semanas afirmando que no habían hecho nada malo, Gavin Newsom y California han sido pillados con las manos en la masa. Ahora que hemos desenmascarado sus mentiras, se están revocando 17.000 licencias de conducir para camiones expedidas ilegalmente", dijo Duffy.

"Esto es solo el principio. California debe revocar todos los CDL emitidos ilegalmente o retiraré $160 millones en fondos federales", añadió el secretario de Transporte en X.

Camioneros que no hablan inglés

Esta medida se produce en medio de un mayor escrutinio por parte de la Administración Trump y sigue a una revisión provocada por la preocupación federal sobre los estados que expiden permisos de conducir comerciales a personas indocumentadas o con documentación inadecuada.

El Gobierno federal ha estado ejerciendo presión sobre este tema y criticando al Golden State desde que, en agosto, se produjo un accidente en Florida que mató a tres personas. El responsable fue Harjinder Singh, un camionero inmigrante que se encontraba en el país de forma ilegal, que hablaba mal el inglés, y que obtuvo su licencia comercial en el estado de California, donde residía.

"Este choque fue una tragedia previsible directamente causada por decisiones imprudentes y agravada por fallos despreciables", dijo Sean Duffy en ese entonces.

Asimismo, el mes pasado, otro accidente en California en el que murieron otras tres personas involucró a un camionero que se encontraba en el país de forma ilegal, lo que no hizo sino aumentar la preocupación de las autoridades federales.