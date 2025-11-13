Los esfuerzos por eliminar el flúor del agua potable avanzan a pesar de las dificultades

Publicado por Sharyl Attkisson 13 de noviembre, 2025

Un creciente movimiento para eliminar el flúor del agua potable pública está ganando fuerza, alimentado por la investigación moderna y las preocupaciones de seguridad.

A esto se suma la orden dictada el año pasado por un juez, según la cual la Agencia de Protección Ambiental debe reforzar la normativa sobre el flúor en el agua potable —basándose en lo que él consideró pruebas científicas de los riesgos para la salud relacionados con este elemento— y mitigar lo que el tribunal califica de "riesgo irrazonable" para el coeficiente intelectual de los niños.

En enero, Melbourne se convirtió en una de las primeras ciudades de Florida en dejar de fluorar su suministro de agua.

"Tienes derecho a saber qué hay en tu agua y qué es necesario que haya en ella. Por lo tanto, esa decisión debería ser tuya", declaró el alcalde Paul Alfrey a Full Measure durante nuestra reciente visita al lugar.

La fluoración del agua se remonta a la década de 1940. Los productos químicos son potentes toxinas procedentes de residuos industriales, como las plantas de aluminio y fertilizantes fosfatados. Antiguamente, las fábricas vertían los residuos al aire y al agua. Cuando las preocupaciones por la salud pusieron fin a esta práctica, la industria comenzó a vender los residuos tóxicos como componentes fluorados para añadirlos al agua pública con el fin de combatir las caries, convirtiendo así un peligro costoso en un negocio de $1.200 millones al año.

"Es un material peligroso y hay que deshacerse de él. Ahora tienen que decidir dónde depositarlo. Tienen que pagar. Así que, en realidad, se trataba de la posibilidad de deshacerse de él y verterlo en el agua potable, y cobrar por hacerlo", afirma Alfrey.

La medida de Melbourne fue seguida de una prohibición en todo el estado. En julio, Florida se convirtió en el segundo estado después de Utah en poner fin a la fluoración.

El Dr. Joseph Ladapo, Cirujano General de Florida, afirma que sólo tras un profundo estudio de la investigación llegó a apoyar la prohibición del flúor.

"Es un veneno, y la gente no lo sabe. La mayoría de la gente no lo sabe", dice a Full Measure.

En el otro lado están los defensores acérrimos del flúor, incluidas las asociaciones dentales. Las Asociaciones Dentales Estadounidense y de Florida no accedieron a una entrevista. La Asociación Dental de Florida nos remitió al dentista pediátrico Dr. Johnny Johnson, quien nos dijo que habla sólo en su nombre y no en el de ningún grupo dental ni de la Sociedad Estadounidense de Fluoración.

Johnson sostiene que muchos estudios sobre el flúor no muestran conexión alguna con un menor coeficiente intelectual, fracturas óseas u otros riesgos para la salud. Y los que sí la tienen, utilizaron metodologías defectuosas. Es especialmente crítico con un estudio canadiense de 2019 que sugería una relación entre la exposición al flúor en mujeres embarazadas y un menor coeficiente intelectual en los niños.

"Lo peor es que nunca han permitido que sus datos sean evaluados por investigadores independientes. Y un grupo de este país trabajó durante dos años intentando conseguir esos datos y finalmente la universidad que los alberga dijo: 'No, no los van a tener'". afirma Johnson.

También advierte de las graves consecuencias si se expande el movimiento antiflúor.

"Las caries dentales son la enfermedad crónica más común de adultos y niños en Estados Unidos y en todo el mundo", afirma. "Es una enfermedad infecciosa y una de las formas más comunes de detenerla es mediante la fluoración del agua. Y así es como lo conseguimos".

El doctor Ladapo dice que la ciencia predominante no está de acuerdo.

"Estas preocupaciones, son completamente falsas. Son totalmente falsas", afirma.

"El flúor en el agua no es lo que va a marcar la diferencia entre una buena salud dental en Florida y una mala salud dental en Florida... Lo sorprendente es que la gran mayoría [de los estudios científicos] se alinean en este lado de que el flúor es potencialmente dañino. Y el dato adicional es que no sólo hay congruencia entre muchos, muchos estudios en diferentes países, sino que también hay una relación dosis-respuesta. Es de mal juicio ignorar eso. La gente puede hacerlo, como la Asociación Dental Americana, pueden hacerlo. Pero es un mal juicio".

En total, este año 17 estados presentaron proyectos de ley para prohibir la fluoración. Dos fueron aprobados (Utah y Florida), 10 fracasaron, y cinco están pendientes. A nivel local, el año pasado, al menos 62 comunidades dejaron de añadir flúor al agua.

Mientras tanto, la sentencia del tribunal federal del año pasado, en California, está forzando el tema a nivel federal. Un juez ordenó a EPA regular por primera vez el fluoruro añadido como sustancia tóxica, alegando que supone un "riesgo irrazonable" para el coeficiente intelectual de los niños. EPA, favorable a la industria bajo el mandato de Biden, y ahora Trump, está apelando - aparentemente en una página diferente a la de la FDA y la del CDC de la Administración Trump. Además, el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr, ha pedido que se ponga fin a la fluoración del agua en las comunidades.

