Congresistas demócratas piden a todos los estados del país bloquear el acceso del ICE a los datos de conductores

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de noviembre, 2025

Decenas de congresistas demócratas instaron este miércoles a los estados de todo el país, a través de una serie de cartas, a “bloquear” el acceso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los datos de los conductores, explicando que semejante medida ya ha tenido lugar en varios estados del país, tales como Nueva York e Illinois. En las cartas, los legisladores señalaron que los 50 estados y Washington D.C. “han puesto los datos de sus residentes a disposición de aproximadamente 18.000 agencias de aplicación de la ley federales, estatales, locales, tribales y territoriales en Estados Unidos y Canadá” durante más de dos décadas. También añadieron que “estas agencias policiales tienen acceso directo a los datos de sus residentes y pueden buscar y recuperar esa información sin el conocimiento ni la asistencia de los empleados estatales”.

De igual forma, los congresistas demócratas detallaron en sus cartas: “Les escribimos para alertarles del hecho de que su estado está proporcionando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a otras agencias federales un acceso automatizado, sin restricciones, a los datos personales de todos sus residentes. Los instamos a bloquear el acceso de ICE, como ya lo han hecho Illinois, Nueva York, Massachusetts, Minnesota y Washington, y como actualmente lo está haciendo Oregón”.

Las cartas fueron dirigidas a 19 gobernadores demócratas: Katie Hobbs de Arizona, Jared Polis de Colorado, Ned Lamont de Connecticut, Matt Meyer de Delaware, Josh Green de Hawái, Laura Kelly de Kansas, Andy Beshear de Kentucky, Janet Mills de Maine, Wes Moore de Maryland, Gretchen Whitmer de Míchigan, Josh Stein de Carolina del Norte, Michelle Lujan Grisham de Nuevo México, Phil Murphy de Nueva Jersey, Josh Shapiro de Pensilvania, Dan McKee de Rhode Island, Gavin Newsom de California, Tony Evers de Wisconsin, Albert Bryan Jr. de las Islas Vírgenes y Lou Leon Guerrero de Guam. Entre los firmantes se encuentran los senadores demócratas de Oregón Ron Wyden y Jeff Merkley, el representante demócrata de Nueva York Adriano Espaillat y los representantes demócratas de California Sara Jacobs y Zoe Lofgren.