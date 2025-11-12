Johnson jura a la representante Grijalva en la Cámara mientras se prepara una votación para poner fin al cierre récord del Gobierno

Publicado por Agustina Blanco 12 de noviembre, 2025

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), juramentó este miércoles a la representante Adelita Grijalva (demócrata por Arizona), más de un mes después de su elección especial.

Una votación clave



El acto precedió a una votación clave sobre un paquete de financiación bipartidista que podría reabrir el gobierno federal y terminar con el cierre más prolongado en la historia de Estados Unidos, que ya suma 41 días.

¿Qué pasa en la Cámara?



La mayoría de los demócratas en la Cámara se oponen firmemente al proyecto de ley, mientras que los republicanos lo respaldan en bloque. A pesar de la resistencia, el acuerdo parece encaminado a la aprobación.

Los demócratas, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, expresan desacuerdos por la estrategia del líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), después de que ocho senadores demócratas votaran a favor del paquete el lunes.

Un fin de cierre se vislumbra



A medida que el fin del cierre se vislumbra, los progresistas critican la ausencia de compromisos para extender los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), que expiran pronto, según reseña The Hill.

En un desarrollo paralelo, los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara publicaron documentos adicionales del patrimonio de Jeffrey Epstein, como respuesta a la divulgación por parte de demócratas de correos electrónicos del fallecido delincuente sexual, en los que alegaba que el presidente Trump supuestamente sabía de sus relaciones con menores.