El Comité de Reglas de la Cámara de Representantes aprueba el proyecto de ley que pondría fin al cierre del Gobierno

Publicado por Alejandro Baños 12 de noviembre, 2025

El proyecto de ley para poner fin al cierre del Gobierno más largo de la historia logró un nuevo avance antes de que se someta a votación en la Cámara de Representantes.

En las últimas horas, el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa que pondría fin al cierre del Gobierno, que ha durado 42 días.

En una audiencia que se extendió en torno a seis horas, comenzando el martes por la noche y acabando en la madrugada del miércoles, todos los republicanos que conforman el comité (ocho) respaldaron el proyecto de ley. Por su parte, la totalidad de los demócratas (cuatro) se opuso.

Durante la audiencia, la presidente del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, la representante republicana Virginia Foxx (Carolina del Norte), reprendió a los demócratas por "manipular" a los estadounidenses durante todo el tiempo que han estado bloqueando al Gobierno.

"Lo que no escucharemos hoy de los demócratas es si se responsabilizan del caos que han desatado en la nación", señaló Foxx.

"No los escucharemos pedir perdón al pueblo estadounidense por manipularlo sin cesar, ni admitir que la única razón por la que cerraron el Gobierno fue para encubrir un fracaso político que ellos mismos urdieron y al que pusieron fecha de caducidad", añadió la presidente del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes.

Esta previsto que el proyecto de ley para poner fin al cierre del Gobierno se someta a votación este miércoles en el pleno de la Cámara de Representantes.