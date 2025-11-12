La Corte Suprema extendió hasta el jueves la orden que le permite a la Administración Trump retener los pagos de SNAP

Publicado por Joaquín Núñez 11 de noviembre, 2025

La Corte Suprema de Justica extendió la orden que le permite a la Administración Trump retener los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). La resolución de emergencia estiró la orden inicial del pasado 7 de noviembre y no incluyó ni el resultado de la votación ni un razonamiento por parte de los jueces.

La única jueza en expresarse públicamente fue Ketanji Brown Jackson. La última adquisición del máximo tribunal del país fue nominada en 2022 por Joe Biden. Si bien había fallado a favor de la orden inicial, disintió con sus colegas y votó a favor de reanudar los pagos.

La nueva orden expirará justo antes de la medianoche del jueves, lo que otorga a Capitol Hill dos días para terminar de aprobar el acuerdo y ponerle fin al cierre del Gobierno más largo de la historia. En este contexto, se espera que la Cámara de Representantes vote el miércoles.

Inicialmente, el juez federal John McConnell le ordenó a la Administración Trump pagar la totalidad de los fondos pendientes para el programa SNAP, comúnmente conocido como 'Food Stamps'. La Casa Blanca no tardó en apelar y le solicitó a la Corte Suprema que intervenga de forma rápida en el caso. El tribunal pausó inicialmente la orden de McConnell y ahora volvió a extender esa pausa por 48 horas.