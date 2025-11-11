El portaaviones más grande del mundo, USS Gerald Ford, llega al Caribe y se incorpora en las operaciones contra el narcotráfico
El Pentágono afirmó que el buque fortalecerá la capacidad de Estados Unidos para combatir las actividades ilícitas que amenazan su seguridad y la del hemisferio occidental.
El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, se incorporó este martes a las operaciones de Estados Unidos contra el tráfico de drogas procedente de Latinoamérica, informó el Comando Sur de las Fuerzas Navales. El despliegue del buque, ordenado hace casi tres semanas, ya se encuentra dentro de su zona de responsabilidad, que abarca América Latina y el Caribe.
El portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell, señaló que el portaaviones “reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar y desarticular a los actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”.
Desde septiembre, Estados Unidos ha desplegado buques de guerra, aviones de combate y miles de soldados en el Caribe como parte de las operaciones contra el narcotráfico presuntamente procedente de Venezuela y Colombia.
Ofensiva marítima contra el narcotráfico
La Administración del presidente Donald Trump sostiene que estas acciones integran un “conflicto armado directo” contra los carteles latinoamericanos, designados como organizaciones terroristas y objeto de operaciones militares en aguas internacionales.
Reacciones internacionales y regionales
La llegada del USS Gerald Ford coincidió con un nuevo despliegue militar anunciado por Venezuela en respuesta a lo que la dictadura califica de “amenazas imperiales”. El régimen informó sobre un “despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos”, difundido ampliamente por la televisión estatal VTV, que mostró la movilización de soldados armados con fusiles.
El ilegítimo ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que 200.000 efectivos participaron en los ejercicios, aunque en ciudades como Caracas no se observaron movimientos militares visibles. Padrino acusó a las fuerzas estadounidenses de ser “mercenarios” y afirmó: “Están asesinando a gente indefensa, sean o no narcotraficantes, ajusticiando sin el debido proceso”.
Por su parte, el dictador Nicolás Maduro advirtió que su estructura tiene “fuerza y poder” para responder a Estados Unidos y llamó al alistamiento en la Milicia Bolivariana, compuesta por civiles leales al chavismo. Maduro reiteró su orden de movilización y combate del pueblo venezolano en caso de una operación extranjera.