El DHS anunció la detención de una inmigrante ilegal buscada en Moldavia por asesinato con "crueldad excepcional"

Publicado por Joaquín Núñez 11 de noviembre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la detención de a Victoria Sorocean, una inmigrante ilegal de Moldavia buscada en su país por tortura y asesinato. Según informó la agencia que dirige Kristi Noem, la mujer fue detenida el pasado martes 4 de noviembre en la ciudad de Los Ángeles, California. Permanecerá bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a la espera del procedimiento de deportación.

En 2013, Sorocean fue condenada junto con cómplice a 17 años de prisión por asesinato cometido con premeditación y crueldad excepcional. En aquel momento ambos torturaron a su víctima en un apartamento de Chisinau, la golpearon con un palo y un cable eléctrico antes de arrojarla por la ventana de un noveno piso.

Para no enfrentar la condena, decidió escaparse a los Estados Unidos, donde entró de forma ilegal. Fue detenida en 2020 bajo la Administración Trump, aunque presentó múltiples apelaciones legales y solicitudes de asilo para retrasar su expulsión.

Según explicó el DHS en un comunicado, la criminal "finalmente fue puesta en libertad y regresó a Estados Unidos en 2022, bajo la Administración de Biden".

"Es impactante que la Administración Biden haya liberado en Estados Unidos a una inmigrante ilegal cruel y violenta que torturó a un ser humano, lo golpeó con un cable eléctrico y un palo, y luego arrojó a su víctima desde una ventana del noveno piso", expresó al respecto la subsecretaria Tricia McLaughlin.

"Este es el tipo de extranjeros ilegales, criminales y bárbaros a los que ICE persigue cada día. El 70 % de todas las detenciones de ICE son de extranjeros ilegales acusados o condenados por un delito en Estados Unidos. Esto ni siquiera incluye a fugitivos extranjeros como este asesino convicto. Bajo el mandato del presidente Trump y la secretaria Noem, los criminales del mundo ya no son bienvenidos en Estados Unidos", añadió.