Newsom ataca a Trump en la COP30 por retirar a EEUU del Acuerdo de París

Publicado por Alejandro Baños 11 de noviembre, 2025

El gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó, durante su comparecencia en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de 2025 (COP30), que un presidente del Partido Demócrata reincorporaría a Estados al Acuerdo de París "sin dudarlo".

Durante su intervención en la cumbre -que se está celebrando en la ciudad brasileña de Belém desde el 10 hasta el 21 de noviembre-, Newsom aprovechó para criticar al presidente Donald Trump por haber retirado de nuevo al país de un tratado cuyo objetivo es dar una respuesta mundial común para combatir contra el llamado cambio climático.

"Es un compromiso moral, es una necesidad económica, es ambas cosas, y es una abominación que se haya retirado dos veces, no una, de los acuerdos", dijo el gobernador de California. "Donald Trump está redoblando su estupidez".

Trump anunció la salida del país del Acuerdo de París pocos días después de regresar a la Casa Blanca como presidente, tal y como prometió durante la campaña electoral. El republicano envió una carta al secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para notificarle una decisión que ya había tomado anteriormente, durante su primer mandato.

La Administración Trump -que no envió a ningún miembro a la COP30- subraya que la retirada de EEUU del tratado -que el presidente considera, a título personal, como "muy injusto" para los intereses del país-, es un movimiento importante para alcanzar su objetivo de priorizar "la eficiencia económica, la promoción de la prosperidad estadounidense, la elección del consumidor y la restricción fiscal en todos los compromisos exteriores que afecten a la política energética".

Trump critica la tala de árboles en el Amazonas para beneficio de la cumbre climática

Horas antes del comienzo de la COP30, Trump refrescó un asunto que es totalmente opuesto a lo que se defiende en la convención promocionada por la ONU. El presidente se refirió a la deforestación de una parte de la selva del Amazonas para que se construyese una autopista que facilitase a los asistentes el acceso a la cumbre climática.

"Destrozaron la selva tropical de Brasil para construir una autopista de cuatro carriles para que los ecologistas pudieran viajar. ¡Se ha convertido en un gran escándalo!", escribió Trump en Truth Social.

El Amazonas es considerado como el pulmón del planeta, debido a ser el principal motor que regula el clima del planeta y a la cantidad de toneladas de dióxido de carbono que absorbe a diario para limpiar el aire, además de producir oxígeno y ser el hábitat de numerosas especies animales.