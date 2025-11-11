El secreto de Obamacare en el centro del cierre: las aseguradoras ganaron miles de millones a costa de los contribuyentes

Publicado por Steven Richards 11 de noviembre, 2025

El cierre del Gobierno durante 42 días impuesto por los demócratas puso de relieve los aspectos económicos de Obamacare y reveló una incómoda verdad: una industria aseguradora cuyos ejecutivos son cada vez más donantes liberales ha experimentado un aumento de sus beneficios gracias a la inyección de dinero de los contribuyentes que salvó del colapso el programa sanitario de Barack Obama.

Las mayores compañías de seguros de salud del país han visto buenos negocios desde que Obamacare se aprobó por primera vez en 2010 y se aplicó plenamente en 2014. Esto se ha debido en gran parte a los subsidios del Gobierno federal al sector de los seguros, que según las estimaciones del Gobierno sumarán $1,8 billones solo en 2023.

Esos subsidios fueron ampliados en gran medida por la Administración Biden durante la pandemia de COVID-19 como medida de emergencia, pero los demócratas han luchado para mantenerlos permanentes.

El Obamacare reportó a las aseguradoras de salud beneficios históricos

Un análisis de los registros financieros públicos de cuatro de las mayores compañías de seguros de salud del país encontró que las ganancias netas se dispararon alrededor de 216% desde 2010 hasta 2024. UnitedHealth Group, en particular, que domina la industria con una cuota de mercado en torno al 15%, experimentó la mayor explosión de beneficios. Las otras tres empresas, Elevance, Centene y Cigna también experimentaron un notable crecimiento de los beneficios netos tras la implantación de Obamacare.

La legislación sanitaria también fue una bendición para las cotizaciones bursátiles de estas empresas. Según un estudio, la media ponderada de los precios de las acciones de las aseguradoras de salud ha crecido 1.032% desde 2010 -cuando se aprobó la ley- y 448% desde 2013 -año en que se aplicaron las principales disposiciones de la legislación-.

Este rendimiento superó con creces al de los fondos cotizados más populares S&P 500, que crecieron un 251% y un 139%, respectivamente, según informó el año pasado el Paragon Health Institute. Los ETF están diseñados para seguir la evolución de índices bursátiles específicos y, como tales, suelen representar el crecimiento medio del mercado.

El éxito de las ganancias de las empresas ha llamado la atención del presidente Trump, quien el domingo calificó el Obamacare como una estafa de los demócratas que beneficia a la industria de seguros de salud.

"Los demócratas dicen estar trabajando por el pequeño, y haciendo bajar su Seguro de Salud, pero la ESTAFA del OBAMACARE va DIRECTAMENTE A SUS MEJORES AMIGOS EN LA INDUSTRIA DE SEGUROS. ESTÁN HACIENDO UNA 'MILLANCIA', mientras que la Cobertura Sanitaria sólo empeora", publicó Trump en Truth Social.

Quitar al público y dar a los donantes

"Si los demócratas vuelven a salirse con la suya, les espera otro GRANDÍSIMO día de pago a expensas del pueblo estadounidense. ¡NO HAY TRATO! Los republicanos deberían dar dinero DIRECTAMENTE a sus CUENTAS DE AHORRO DE SALUD personales que yo amplié en nuestro GRAN GRAN PROYECTO DE LEY", añadió Trump.

En los últimos años, los individuos y PAC asociados con estas cuatro compañías de seguros de salud han donado cada vez más a los candidatos presidenciales demócratas -especialmente Biden y su vicepresidenta, Kamala Harris- cuya administración amplió los subsidios de Obamacare, mientras que contribuyen en porcentajes mucho más bajos al candidato Trump.

Las elecciones de 2024 ilustran esta tendencia. Las personas asociadas con UnitedHealth Group aportaron un total de $742.271 a Kamala Harris en las elecciones de 2024, empequeñeciendo los $158.000 recibidos por la campaña de Trump. Individuos asociados con Centene aportaron $225.622 a Harris y sólo $22.804 a Donald Trump. Las personas asociadas con Cigna enviaron $265.518 a la campaña de Harris frente a los $99.930 de Trump. La única excepción parece ser Elevance, que los registros muestran que no hizo contribuciones federales en el ciclo de 2024, según OpenSecrets.

En proyecciones de beneficios y llamadas a inversores, las aseguradoras admiten que la desaparición de los subsidios tendría un gran impacto en sus resultados. Han comunicado a sus inversores sus planes de subir las primas de los planes de Obamacare e incluso de salir de los mercados para preservar sus márgenes de beneficios, lo que demuestra lo dependientes que se han vuelto las grandes compañías de los intercambios respaldados por el Gobierno.

Las empresas admiten que dependen del dinero público

El consejero delegado de UnitedHealth Group, Tim Noel, dijo a los inversores en una llamada de resultados el 28 de octubre que si su empresa no podía negociar tarifas "sostenibles", se retiraría de los mercados y subiría las tarifas. Estimó que estos esfuerzos probablemente provocarían que dos tercios de sus clientes de Obamacare abandonaran la inscripción.

"En los casos en los que no podamos llegar a un acuerdo sobre tarifas sostenibles, estamos promulgando reducciones selectivas del área de servicio", dijo Noel a los inversores. "Creemos que estas acciones establecerán una base de primas sostenible - mientras que probablemente reduzcan nuestra inscripción ACA en aproximadamente dos tercios".

Elevance, una aseguradora con sede en Indianápolis, también recortó sus previsiones de beneficios para 2025 en julio, después de que el aumento de la utilización de la asistencia sanitaria disparara los costes en los programas respaldados por el Gobierno, incluidos tanto los mercados ACA como Medicare advantage. Centene también retiró sus previsiones para los inversores, viendo las dificultades del mercado en el horizonte.

Las cuatro empresas no respondieron a las solicitudes de comentarios por correo electrónico de Just the News.

"Es una forma de corrupción, es una forma de bienestar corporativo para compañías de seguros muy rentables, y tiene que parar", dijo la representante Mariannette Miller-Meeks, republicana por Iowa, al programa Just the News, No No Noise el lunes.

"Lo más importante es que no abarata los costes sanitarios. Puede que lo haga más asequible para una persona, pero no tiene ningún incentivo para que las compañías de seguros bajen los costes sanitarios. Lo único que se consigue es seguir aumentando las primas, porque las compañías de seguros están siendo subvencionadas directamente por los contribuyentes", añadió.

Los seguros no utilizados suponen más beneficios para las aseguradoras

Los intercambios de seguros de Obamacare también tienen otro defecto importante que alimenta los beneficios empresariales. Alrededor de un tercio de todos los planes de salud subvencionados de Obamacare no son utilizados por los asegurados, lo que significa que estos planes se traducen en puros beneficios para las compañías de seguros de salud completamente a expensas del contribuyente estadounidense.

Durante el punto álgido de la pandemia del COVID-19, el presidente Joe Biden firmó una ley que mejoraba ampliamente los subsidios del Obamacare como medida de emergencia, lo que abrió la puerta a dicha sobrecobertura. También elevó el límite de ingresos para los créditos fiscales al 400% del nivel de pobreza o $128.000 para una familia de cuatro miembros.

"No se trata de los subsidios de la ACA, ya que los subsidios originales de Obamacare no caducan", dijo el representante Dusty Johnson, republicano de Dakota del Sur, al podcast John Solomon Reports. "Se trata de los créditos fiscales de la era COVID que se superponen a eso, y los créditos fiscales no van a los estadounidenses, van directamente a las compañías de seguros".

Dijo que "muchas personas pueden obtener pólizas gratuitas a través de estos créditos fiscales en capas" y algunas "personas ni siquiera se dan cuenta de que están doblemente cubiertas" debido a tácticas de venta engañosas.

"Al 40% de estas pólizas nunca se le ha aplicado ni una sola reclamación. Es asombroso [...] Demuestra que se trata de pólizas fantasma, que la gente no las utiliza, que no hacen que los estadounidenses estén más sanos. Por el contrario, no son más que cheques extendidos a las compañías de seguros", afirmó Johnson.

Esta expansión "a menudo [tuvo como resultado] que los contribuyentes federales sufragaran todos, o casi todos, los costes de las primas de los planes plata y bronce, así como de los planes oro", concluyó el Paragon Institute. Bronce, Plata y Oro describen niveles crecientes de planes de seguro que disminuyen el coste deducible y reducen el coste compartido a medida que se asciende peldaños.

El 35% de los afiliados nunca presenta una reclamación



"Las grandes aseguradoras se benefician enormemente de las afiliaciones fantasma, ya que recaudan miles de millones de dólares de los contribuyentes para cubrir a individuos que no les cuestan nada", escribieron Niklas Kleinworth, Liam Sigaud y John Graham en un informe político del Instituto de Salud Paragon el mes pasado.

Los datos muestran que casi 12 millones de afiliados, alrededor del 35 % de todas las personas inscritas en el mercado de seguros médicos de Obamacare, son en realidad afiliados sin reclamaciones. Esto significa que su cobertura sanitaria no se tradujo en atención médica real.

Paragon descubrió que el perfil medio de estos inscritos es el de una persona sana que probablemente no necesita una cobertura sanitaria completa. Además, los investigadores detectaron datos preocupantes de que muchos se inscribían en la cobertura completa sin su conocimiento, lo que suscitaba preocupaciones de fraude y dejaba a los contribuyentes pagando la cuenta.

Pero, ¿Qué causó este patrón de incentivos perversos? Los subsidios ampliados de Obamacare que ahora están en riesgo debido al cierre del Gobierno, dicen los investigadores.

"Nuestro análisis muestra que estos afiliados no son solo afiliados sanos que no necesitan atención médica. Forman parte de una historia más amplia sobre cómo los créditos COVID de Biden están generando incentivos perversos", escribieron los autores de Paragon.

