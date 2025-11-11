Giuliani le aconseja a Mamdani que renuncie a la Alcaldía de NYC: “Es un comunista y un simpatizante del terrorismo musulmán”

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de noviembre, 2025

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani arremetió este lunes contra el alcalde electo de la Gran Manzana, Zohran Mamdani, durante una entrevista con el New York Post, en la que lo llegó a calificar como un “comunista, salido directamente de Karl Marx”. En un momento, el exlíder republicano comentó: “Mi consejo para él es que renuncie y se dedique a otra cosa”, tras asegurar que el político socialista no estaba mínimamente preparado para ejercer como alcalde de una ciudad tan importante, y asegurando que este no era más que “un partidario del extremismo musulmán”.

En otro momento de la entrevista con el Post, Giuliani comentó: “¿Crees que el gobierno federal le dará a este tipo una autorización de seguridad? Zohran Mamdani representa una grave amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Es un comunista y un simpatizante del terrorismo musulmán”, para luego agregar: “No me preocupa que sea musulmán. Me preocupa que apoye el extremismo musulmán”.

De igual forma, Giuliani criticó duramente las opiniones del alcalde electo sobre el gobierno de Israel y su primer ministro, Benjamin Netanyahu, al asegurar que sus palabras eran antisemitas y que su idea se encontraba en concordancia con las de varias de las figuras más extremistas del Partido Demócrata, las cuales han manifestado su rechazo contra el Estado judío. “Israel parece ser una obsesión para él”, afirmó Giuliani, señalando el apoyo de Mamdani al movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS) contra Israel. “El movimiento BDS busca eliminar al Estado de Israel. Mamdani es uno de los antisemitas más conocidos del país”, señaló Giuliani.