“Ha perdido el rumbo”: Trump arremete contra Marjorie Taylor Greene tras criticarlo por enfocarse en “política exterior”

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump respondió este lunes a las fuertes críticas dirigidas en su contra por parte de la representante republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, quien lo acusó de enfocarse más en asuntos exteriores que en los nacionales, el mismo día en que el mandatario conservador mantuvo una sorpresiva reunión con el nuevo presidente de Siria. Durante una sesión de preguntas y respuestas con los reporteros en la Oficina Oval, Trump aseguró sentirse sorprendido por las palabras de la congresista e incluso afirmó que esta “tiene algún tipo de acto en marcha”.

De igual forma, cuando se le preguntó por las críticas recibidas por parte de Greene, Trump comentó: “No sé qué le pasó a Marjorie. Es una buena mujer, pero ha perdido el rumbo. Debo ver la presidencia como una situación mundial, no local. Podríamos tener un mundo en llamas, donde las guerras lleguen fácilmente a nuestras costas”.

Asimismo, el mandatario republicano citó la aprobación del One Big Beautiful Bill Act a comienzos de año como una de las más importantes pruebas de que su administración tiene a la política interna como su mayor prioridad. “Cuando alguien como Marjorie hace declaraciones de ese tipo, demuestra que no sabe de lo que está hablando. Estoy sorprendido con ella, tiene algún tipo de actuación en marcha”, insistió Trump.

En una publicación a través de su cuenta de X, Greene criticó a Trump por la reunión que mantuvo este lunes con el presidente sirio Ahmad al-Sharaa. “Realmente me gustaría ver reuniones continuas en la Casa Blanca sobre política interna, no sobre política exterior ni con líderes de países extranjeros. Empiecen por convocar a los ejecutivos de las compañías de seguros médicos y comencemos a formular nuestro plan republicano para salvar a Estados Unidos del ObamaCare y de los créditos fiscales de la ACA, que han disparado el costo del seguro médico”, escribió la representante republicana.