Senado: la votación para poner fin al cierre del Gobierno desata una guerra interna entre demócratas

Publicado por Agustina Blanco 10 de noviembre, 2025

La votación del Senado celebrada el domingo por la noche para avanzar en un paquete de gastos a corto plazo, que abre el camino a la reapertura del gobierno federal tras un cierre récord de 40 días, puso al descubierto las profundas divisiones dentro del Partido Demócrata.

Se desatan las críticas



Lo que comenzó como un frente unido demócrata para aprovechar la crisis y lograr la extensión de los subsidios de Obamacare, que expiran a fin de año, se convirtió en una guerra que desató críticas abiertas al liderazgo azul, con el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, enfrentando incluso peticiones de renuncia.

El cierre del gobierno, que comenzó el 1 de octubre, se desencadenó cuando los demócratas rechazaron un proyecto de resolución continua (CR) presentado por los republicanos en la Cámara de Representantes, que buscaba mantener el funcionamiento del gobierno hasta el 21 de noviembre.

Así las cosas, los demócratas exigían que primero se considerara la extensión gradual de los créditos fiscales de Obamacare implementados durante la pandemia de COVID-19. Por su parte, los republicanos, vieron el gasto y los créditos fiscales como temas sin relación y se negaron a negociar.

El Partido Demócrata cede



Tras casi siete semanas de estancamiento, ocho demócratas del Senado, incluido el independiente Angus King de Maine, cruzaron las líneas partidarias para unirse a los republicanos y superar los obstáculos procesales, logrando los 60 votos necesarios para avanzar el proyecto.

El paquete, que ahora está siendo votado en el Senado y que luego pasará a la Cámara de Representantes, financia al gobierno hasta el 30 de enero de 2026 e incluye tres proyectos de ley de gastos anuales para las carteras de:

Asuntos de Veteranos

Agricultura

Operaciones legislativas

Una negociación



A cambio, los demócratas que apoyaron el paquete lograron incluir una cláusula que impide al gobierno entrante de Trump realizar despidos masivos de empleados federales hasta el 30 de enero y garantiza el pago retroactivo a los trabajadores afectados desde el inicio del cierre.

Además, se aseguró, tal y como lo venía prometiendo el senador John Thune, una votación independiente sobre los subsidios de Obamacare más adelante este año.

Un alto costo



El éxito de la votación ha tenido un alto costo para la cohesión demócrata. Uno de los ocho que apoyaron la medida describió la estrategia inicial del partido como insostenible. “Tras seis semanas —casi siete— esa estrategia no funcionaba”, declaró el senador King, según reseña Fox News.

“Era imposible. La pregunta era: ¿Acaso el cierre del gobierno contribuye al objetivo de obtener el apoyo necesario para la prórroga de los créditos fiscales? Nuestra conclusión fue que no lo logrará”.

Añadió, además, que casi siete semanas de intentos fallidos no daban indicios de que prolongar el enfrentamiento —incluso hasta después del Día de Acción de Gracias— cambiaría el resultado.

Las críticas a Schumer y el pedido de reemplazo



Figuras destacadas del partido criticaron duramente a Schumer y a los líderes por haber impulsado un esfuerzo condenado al fracaso. El representante Ro Khanna, demócrata por California, escribió en redes sociales el domingo: “El senador Schumer ya no es eficaz y debería ser reemplazado. Si no puede liderar la lucha para detener el aumento desorbitado de las primas de los seguros médicos para los estadounidenses, ¿por qué luchará?”.

Senator Schumer is no longer effective and should be replaced. If you can’t lead the fight to stop healthcare premiums from skyrocketing for Americans, what will you fight for? — Ro Khanna (@RoKhanna) November 10, 2025

Por su parte, Schumer criticó el acuerdo, acusando a los republicanos de rechazar una contrapropuesta demócrata de extender los subsidios un año y demostrando que (los republicanos) “están en contra de cualquier reforma sanitaria”.

Rechazo por no lograr la prórroga del Obamacare



Para muchos demócratas, no lograr una prórroga —ni siquiera parcial— de los subsidios de Obamacare fue inaceptable. El senador Mark Warner, demócrata por Virginia, rechazó la propuesta: “No puedo apoyar un acuerdo que todavía deja a millones de estadounidenses preguntándose cómo van a pagar su atención médica o si podrán permitirse enfermarse”, según reseña Fox News.

Por su parte, el representante Ritchie Torres, demócrata por Nueva York, fue aún más directo en X: “Eso no es un acuerdo. Es una rendición incondicional que abandona a los 24 millones de estadounidenses cuyas primas de atención médica están a punto de duplicarse”.

If this is the so-called 'deal,' then I will be a no.



That’s not a deal. It’s an unconditional surrender that abandons the 24 million Americans whose health care premiums are about to double. https://t.co/3x2n1zKXbm — Ritchie Torres (@RitchieTorres) November 9, 2025

La senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, declaró momentos después de votar en contra: “No entiendo qué sentido tiene seguir postergando esto. Quiero que los republicanos tengan el valor de decir: ‘Independientemente de lo que diga Donald Trump, vamos a restablecer estos recortes al sistema de salud’, pero parece que he perdido esa batalla. Así que no quiero causar más sufrimiento a quienes pasan hambre y no han recibido su salario”, según reseña el medio.

El senador Chris Coons, demócrata por Delaware, quien también prometió votar en contra por el silencio del paquete sobre los subsidios, reconoció las fisuras internas: “En cuanto a la atención médica, me gustaría seguir intentándolo. Pero entiendo y respeto a mis colegas que dicen que ya es hora”, según reseña Fox News.

El camino a seguir



El camino legislativo es complejo y consta de múltiples etapas. Primero, Thune someterá a votación la resolución de financiación provisional original aprobada por la Cámara de Representantes. Este instrumento servirá como vehículo para incorporar tanto la propuesta de revisión presupuestaria como la resolución actualizada.

Posteriormente, se realizarán dos votaciones adicionales en el Senado para avanzar el paquete completo. Solo entonces el proyecto regresará a la Cámara de Representantes para su aprobación final, antes de llegar al escritorio del presidente Donald Trump para su firma.