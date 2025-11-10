Trump indulta a Giuliani o Meadows, entre otros, acusados de intentar interferir en las elecciones de 2020

Publicado por Alejandro Baños 10 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump concedió el perdón presidencial a una extensa lista de personas acusadas de intentar invalidar los resultados de las elecciones de 2020. Entre los indultados se encuentran el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani o el exjefe de Gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows.

Ed Martin, abogado del Departamento de Justicia (DOJ) especializado en indultos, hizo públicos los nombres de 77 aliados que fueron perdonados por el presidente.

"Esta proclamación pone fin a una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2020 y continúa el proceso de reconciliación nacional", puede leerse en el comunicado divulgado por Martin. "No se deja atrás a ningún MAGA".

En la lista también se encuentran, por ejemplo, los abogados John Eastman y Sidney Powell.

Quien no se encuentra es el propio Trump, acusado también de tratar de interferir en las elecciones presidenciales de 2020.