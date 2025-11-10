Senado: demócratas y republicanos llegan a un acuerdo, un paso clave para el fin del cierre del Gobierno

Publicado por Agustina Blanco 9 de noviembre, 2025

Tras semanas de estancamiento, demócratas y republicanos del Senado han alcanzado un acuerdo bipartidista para avanzar en la reapertura del gobierno federal, cerrado durante 40 días, mediante un paquete de tres proyectos de ley de gastos —conocido como "minibus"— y una resolución de continuidad (CR) actualizada que extendería la financiación hasta el 30 de enero de 2026.

Esta resolución no solo es el primer paso hacia la apertura del gobierno, sino que revertiría los despidos de trabajadores suspendidos implementados por la Administración Trump y garantizaría que reciban el pago retroactivo por el tiempo no laborado, según reseña Fox News.

La presidente del Comité de Asignaciones del Senado, Susan Collins, republicana por Maine, fue la figura central en la negociación del acuerdo bipartidista. Sin embargo, un trío clave del caucus demócrata e independiente resultó decisivo para encontrar una vía adelante: los senadores Angus King, independiente por Maine; Jeanne Shaheen, demócrata por New Hampshire; y Maggie Hassan, demócrata por New Hampshire. Su apoyo fue crucial para superar las resistencias iniciales y estructurar un paquete viable, según reseña el medio.

El paquete presentado: minibus minibus" el domingo por la tarde. Este incluye legislación específica para financiar:

Construcción militar

Departamento de Asuntos de Veteranos (VA)

El poder legislativo

Agricultura

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) Más temprano, los senadores republicanos presentaron el paquete de tres proyectos de ley de gastos como parte de su estrategia para reabrir el gobierno. El Comité de Asignaciones del Senado publicó el texto del "" el domingo por la tarde. Este incluye legislación específica para financiar:

Los republicanos consideran este paquete como un incentivo atractivo, dado su carácter en gran medida bipartidista, para ganar el respaldo demócrata necesario y desbloquear el proceso de financiación.

Los legisladores aún esperan el texto final de la resolución de continuidad actualizada, que, de aprobarse, marcaría el fin oficial del cierre.

Por su parte, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, ha sido claro en los últimos días: no someterá a votación ningún proyecto sin los votos necesarios para su aprobación.

En esa línea y durante varias semanas, Thune desafió públicamente a los demócratas a votar en contra de la resolución de continuidad original aprobada por la Cámara de Representantes. “Habrá algo que votar, digámoslo así”, declaró Thune, confirmando que el proceso avanzaría solo con apoyo suficiente.

A pesar del avance, el acuerdo no incluye la principal exigencia de los demócratas durante el cierre: la prórroga de los subsidios de Obamacare, que están a punto de expirar. Pero, Thune prometió al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, y a su bancada, una votación separada sobre estos subsidios una vez que el gobierno esté reabierto. Sin embargo, durante semanas, los demócratas insistieron en que esta promesa no era suficiente para ceder en su posición, lo que prolongó el cierre por más de un mes.

El camino a seguir



El camino legislativo es complejo y consta de múltiples etapas. Primero, Thune someterá a votación la resolución de financiación provisional original aprobada por la Cámara de Representantes. Este instrumento servirá como vehículo para incorporar tanto la propuesta de revisión presupuestaria como la resolución actualizada.

Posteriormente, se realizarán dos votaciones adicionales en el Senado para avanzar el paquete completo. Solo entonces el proyecto regresará a la Cámara de Representantes para su aprobación final, antes de llegar al escritorio del presidente Donald Trump para su firma.