Trump aseguró que los demócratas “Se están quebrando como perros” ante la presión por el cierre del Gobierno
Un par de horas antes de su publicación, Trump pidió a los republicanos, a través de su cuenta de Truth Social, que redirigieran los fondos destinados a las compañías de seguros para entregárselos directamente a los consumidores.
El presidente Donald Trump afirmó este sábado que el Partido Demócrata estaba cediendo ante la presión por el cierre del gobierno, al asegurar que estos temían que las consecuencias negativas de dicha medida pudieran eventualmente jugarles en contra y beneficiar a los republicanos. El mandatario estadounidense emitió estas declaraciones a través de su cuenta de Truth Social, pocos días después de asegurar que el cierre jugó un importante papel en las derrotas sufridas por los republicanos durante las elecciones del pasado martes.
The Democrats are cracking like dogs on the Shutdown because they are deathly afraid that I am making progress with the Republicans on TERMINATING THE FILIBUSTER! Whether we make a Deal or not, THE REPUBLICANS MUST “BLOW UP” THE FILIBUSTER, AND APPROVE HUNDREDS OF LONG SOUGHT,…— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 8, 2025
“¡Los demócratas se están quebrando como perros por el cierre del gobierno porque tienen un miedo mortal de que esté logrando avances con los republicanos para TERMINAR CON EL FILIBUSTEO! Tanto si llegamos a un acuerdo como si no, ¡LOS REPUBLICANOS DEBEN ‘HACER EXPLOTAR’ EL FILIBUSTEO Y APROBAR CIENTOS DE POLÍTICAS DESEADAS DURANTE MUCHO TIEMPO, PERO NUNCA OBTENIDAS, COMO, SOLO POR DAR UN PEQUEÑO EJEMPLO, LA IDENTIFICACIÓN DE VOTANTES (VOTER ID)!”, continuó Trump. “¡Solo un PERDEDOR no estaría de acuerdo con hacer esto!”, escribió Trump.
Poco antes de la publicación de Trump, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, comentó a los periodistas que los senadores permanecerán en sesión hasta aprobar un acuerdo que logre reabrir el gobierno. Thune ya había rechazado en varias ocasiones los numerosos llamados de Trump a que los republicanos usen la llamada “opción nuclear” para eludir la regla del filibustero en el Senado. El viernes, los republicanos rechazaron contundentemente una propuesta de los demócratas para extender por un año más los subsidios ampliados de atención médica.
Trump pidió redirigir los fondos destinados a las compañías de seguros
“Recomiendo a los republicanos del Senado que los cientos de miles de millones de dólares que actualmente se envían a las compañías de seguros que chupan dinero para salvar la mala atención médica proporcionada por el ObamaCare, SE ENTREGUEN DIRECTAMENTE AL PUEBLO PARA QUE PUEDAN COMPRAR SU PROPIO Y MUCHO MEJOR SEGURO MÉDICO, y aún les sobre dinero. En otras palabras, quítenle a las GRANDES Y MALAS compañías de seguros, déselo al pueblo y eliminen, por cada dólar gastado, el peor sistema de salud del mundo, el ObamaCare. Por cierto, ¡aún debemos eliminar el filibustero!”, escribió Trump.