Trump aseguró que los demócratas “Se están quebrando como perros” ante la presión por el cierre del Gobierno

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump afirmó este sábado que el Partido Demócrata estaba cediendo ante la presión por el cierre del gobierno, al asegurar que estos temían que las consecuencias negativas de dicha medida pudieran eventualmente jugarles en contra y beneficiar a los republicanos. El mandatario estadounidense emitió estas declaraciones a través de su cuenta de Truth Social, pocos días después de asegurar que el cierre jugó un importante papel en las derrotas sufridas por los republicanos durante las elecciones del pasado martes.

“¡Los demócratas se están quebrando como perros por el cierre del gobierno porque tienen un miedo mortal de que esté logrando avances con los republicanos para TERMINAR CON EL FILIBUSTEO! Tanto si llegamos a un acuerdo como si no, ¡LOS REPUBLICANOS DEBEN ‘HACER EXPLOTAR’ EL FILIBUSTEO Y APROBAR CIENTOS DE POLÍTICAS DESEADAS DURANTE MUCHO TIEMPO, PERO NUNCA OBTENIDAS, COMO, SOLO POR DAR UN PEQUEÑO EJEMPLO, LA IDENTIFICACIÓN DE VOTANTES (VOTER ID)!”, continuó Trump. “¡Solo un PERDEDOR no estaría de acuerdo con hacer esto!”, escribió Trump.

Poco antes de la publicación de Trump, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, comentó a los periodistas que los senadores permanecerán en sesión hasta aprobar un acuerdo que logre reabrir el gobierno. Thune ya había rechazado en varias ocasiones los numerosos llamados de Trump a que los republicanos usen la llamada “opción nuclear” para eludir la regla del filibustero en el Senado. El viernes, los republicanos rechazaron contundentemente una propuesta de los demócratas para extender por un año más los subsidios ampliados de atención médica.