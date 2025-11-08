La Justicia prohíbe de forma permanente el despliegue de la Guardia Nacional en Portland

Publicado por Joseph Weber 8 de noviembre, 2025

Una juez federal de Oregón emitió el viernes una orden judicial permanente que prohíbe a la Administración Trump desplegar a la Guardia Nacional en Portland.

El presidente Trump ordenó recientemente el despliegue de la Guardia Nacional en respuesta a las protestas que comenzaron en junio en Portland por las políticas migratorias de la Casa Blanca. Según CNN, Trump declaró a finales de septiembre que enviaría 200 efectivos de la Guardia Nacional de Oregón a la ciudad para patrullar las calles.

El viernes, la jueza federal Karin J. Immergut, nombrada durante el primer mandato del presidente Donald Trump, escribió en su fallo: "Esta corte llega a la conclusión necesaria de que no hubo 'rebelión ni peligro de rebelión', ni el presidente se vio 'incapaz de hacer cumplir las leyes de los Estados Unidos con las fuerzas regulares' en Oregón cuando ordenó la federalización y el despliegue de la Guardia Nacional", según NBC News.

La Administración Trump puede apelar el fallo.

Immergut había dictado anteriormente una orden de restricción temporal que prohibía el despliegue de la Guardia Nacional en Oregón, contra la que la Administración Trump había presentado un recurso, según NBC News.

