“¡Nunca los decepcionará!”: Trump respalda nuevamente a Vivek Ramaswamy para gobernador de Ohio

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump respaldó públicamente este viernes al empresario Vivek Ramaswamy para las elecciones de gobernador de Ohio, tras asegurar que el joven republicano representa la mejor opción del partido para dicho estado al tratarse de un político competente a quien conoce bien, tras haber competido contra él en las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de 2024, las cuales terminó ganando Trump tras derrotar a la candidata demócrata y vicepresidenta del país, Kamala Harris.

“¡Vivek Ramaswamy se postula para gobernador del gran estado de Ohio, un lugar que amo y en el que GANÉ EN GRANDE TRES VECES: en 2016, 2020 y 2024! Conozco bien a Vivek, competí contra él, y es algo ESPECIAL. ¡Es joven, fuerte e inteligente! Vivek también es una muy buena persona que realmente ama a nuestro país. Como su próximo gobernador, Vivek luchará incansablemente por hacer crecer la economía, reducir los impuestos y las regulaciones, promover el HECHO EN EE. UU., defender la DOMINACIÓN ENERGÉTICA AMERICANA, mantener nuestra frontera —ahora muy segura— SEGURA, detener el crimen migrante, fortalecer a nuestras fuerzas armadas y veteranos, garantizar la LEY Y EL ORDEN, avanzar en la integridad electoral y proteger nuestra siempre asediada Segunda Enmienda. Vivek Ramaswamy será un GRAN gobernador de Ohio y tiene mi respaldo total y completo — ¡NUNCA LOS DECEPCIONARÁ!”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Rápido ascenso

Si bien Ramaswamy no era tan conocido en el ámbito político estadounidense cuando anunció su candidatura para las presidenciales, las primarias representaron su irrupción en la escena política como un empresario exitoso que, con el tiempo, se fue convirtiendo en una de las figuras más resaltantes de la facción conservadora estadounidense. Luego de retirarse de la contienda, Ramaswamy respaldó a Trump e incluso comenzó a hacer campaña a su favor.

Tras la victoria de Trump ante Harris, surgieron numerosos rumores que aseguraban que Ramaswamy dirigiría el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) junto al dueño de X, Elon Musk, con el fin de recortar el gasto masivo y así materializar una de las principales promesas de campaña de Trump. Sin embargo, poco después de la toma de posesión del líder republicano, se anunció que Ramaswamy dejaría de formar parte del DOGE y que todos sus esfuerzos se concentrarían en su postulación para gobernador de Ohio, ante lo cual el presidente manifestó su respaldo.