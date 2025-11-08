Gobernadores y organizaciones locales piden poner fin al cierre gubernamental: “Estamos en riesgo”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 7 de noviembre, 2025

La Asociación Nacional de Gobernadores (NGA, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones locales instaron al Congreso a resolver el cierre del Gobierno federal, advirtiendo que la parálisis está afectando gravemente los recursos estatales y municipales.

En una carta enviada a los líderes del Congreso este viernes, las organizaciones afirmaron que el cierre está generando una presión tremenda sobre los recursos estatales y debe resolverse “con rapidez”.

“La historia ha demostrado que, incluso después de que termina un cierre, los estados y las localidades sienten sus efectos colaterales durante meses”, escribieron los firmantes, entre los que se incluyen la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos y la Asociación Nacional de Condados.

El documento advierte que, debido al estancamiento político, los gobiernos estatales están siendo vulnerables en áreas críticas como “estabilidad económica, seguridad nacional, preparación ante desastres, inseguridad alimentaria, mantenimiento de infraestructura, el sistema judicial federal y más”.

Uno de los puntos más urgentes señalados por los gobernadores es la falta de fondos federales para programas de asistencia alimentaria. “La imprevisibilidad del cierre hace imposible que los funcionarios estatales y locales anticipen cuándo los impactos dañinos específicos llegarán a nuestras comunidades, lo que dificulta nuestra capacidad de planificar y coordinar respuestas oportunas y efectivas”, alertaron.

El cierre, que ya se ha convertido en el más largo en la historia del país, amenaza con extenderse hacia su séptima semana. Diversos sectores económicos han pedido una solución inmediata. Las principales aerolíneas han advertido sobre posibles reducciones de vuelos, y el presidente del mayor sindicato de trabajadores federales también pidió reabrir el gobierno, rompiendo con la postura de los demócratas.

Por su parte, el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dijo que la Cámara Alta podría trabajar durante el fin de semana si los demócratas bloquean el proyecto de ley de financiamiento aprobado por la Cámara de Representantes.