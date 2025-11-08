Un gran jurado federal cita a John Brennan y a otros funcionarios para esclarecer el origen de la 'trama rusa' de Trump

Publicado por Joaquín Núñez 7 de noviembre, 2025

Un gran jurado federal citó a declarar a John Brennan, exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), como parte de una investigación impulsada por el Departamento de Justicia para descubrir los orígenes de la 'trama rusa' de Donald Trump.

Además de Brennan, quien sirvió durante la Administración Obama, el jurado citó a Peter Strzok y Lisa Page, con pasado en el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Según informó Fox News, el gran jurado se encuentra en el Distrito Sur de Florida y se espera que emita hasta treinta citaciones en los próximos meses.

Sobre Brennan, quien ejerció como director de la CIA entre 2013 y 2017, es investigado por su papel en la Evaluación de la Comunidad de Inteligencia de 2017 (ICA), un documento que concluyó que Rusia tenían intenciones de ayudar a que Trump ganara la presidencia en 2016. Más tarde, una revisión del documento criticó los procesos de evaluación y desacreditó que atribuyó a Rusia la intención de ayudar a Trump a ganar; una revisión posterior criticó el proceso de esa evaluación.

Strzok, es el agente del FBI que abrió la investigación inicial del FBI sobre Rusia, a la que dentro de la agencia se le apodó 'Crossfire Hurricane'.

"Strzok fue despedido del FBI en agosto de 2018 tras meses de escrutinio sobre los mensajes de texto anti-Trump intercambiados entre él y Page. Durante su testimonio ante el Congreso en 2018, Strzok confirmó que él y Page mantenían una relación extramarital", informó The New York Post.

En cuanto a Page, quien renunció en 2018, trabajó en la Oficina del Asesor Jurídico del FBI y en el equipo del fiscal especial Robert Mueller.