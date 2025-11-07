Voz media US Voz.us
ICE bate un nuevo récord de detenidos con 66.000 inmigrantes ilegales bajo custodia

Había 39.000 individuos en el sistema de detención del ICE cuando Trump volvió al poder en enero y el ICE tiene capacidad para retener hasta 70.000 personas.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas batieron esta semana el récord de presuntos inmigrantes ilegales detenidos: 66.000.

El récord anterior se estableció durante la primera administración del presidente Donald Trump: 56.000 personas en 2019, según CBS News.

Había alrededor de 39.000 individuos en el sistema de detención del ICE cuando Trump regresó al poder en enero, y el ICE tiene capacidad para retener hasta 70.000 personas, informó el medio de noticias.

"El 70% de los extranjeros ilegales que ICE ha detenido tienen condenas penales o cargos criminales pendientes solo en Estados Unidos", afirma la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin. "Esta estadística ni siquiera tiene en cuenta a los buscados por delitos violentos en su país de origen o en otro país, las notificaciones de INTERPOL, los violadores de los derechos humanos, los miembros de bandas o los terroristas".

El informe de la CBS afirma que algo más de la mitad de las personas ahora detenidas por el ICE no tienen cargos o condenas penales y estaban detenidas por supuestas infracciones civiles de inmigración, como quedarse más tiempo del permitido en un visado.

